Panamá registra una disminución de la migración tras bloquear varios pasos migratorios en el Tapón de Darién

El Gobierno de Panamá ha afirmado este miércoles que la migración ha disminuido en la frontera con Colombia desde que asumió la Presidencia José Raúl Mulino que prometió que el país centroamericano dejaría de ser "un país de tránsito" tras bloquear varios pasos migratorios en el Tapón de Darién. El director de Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Jorge Gobea, ha señalado que durante los primeros 15 días de gestión ha habido 9.000 migrantes menos comparado con el mismo periodo del año pasado. Además, ha indicado que está vigilando el origen de los principales flujos, que vienen de países como Venezuela, Haití y Ecuador. "Tenemos una mirada permanente en el movimiento y la situación en esos países para poder nosotros anticiparnos a movimientos y flujos masivos que afecten nuestras comunidades de manera significativa", ha concluido, según ha recogido la cadena de televisión ECO TV Panamá. Gobea ha explicado que ha bloqueado 4,7 kilómetros de pasos usados por los migrantes en la selva de Darién, donde se habían detectado unos cinco pasos clandestinos. "La intención de esto es canalizar ese flujo, no interrumpir el movimiento migratorio, pero sí poder llevarlos por un solo lugar y concentrar nuestras capacidades", ha agregado. "Hemos advertido que no es humano cruzar el Darién y nosotros hacemos un esfuerzo para garantizar que estos migrantes puedan cruzar de la mejor manera", ha sostenido el funcionario panameño, que ha mencionado el compromiso con los Derechos Humanos en la aplicación de las medidas. Este organismo gubernamental dijo recientemente que el nuevo Gobierno de José Raúl Mulino está planificando el lanzamiento de una nueva campaña denominada 'Darién' y que "garantizará un clima de paz y tranquilidad en esta región del país". El mandatario juró el cargo reafirmando que "Panamá no será más un país de tránsito" para los migrantes, a los que calificó de "ilegales".

