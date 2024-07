Mikel Oyarzabal vuelve a acertar en una final y se une a otros héroes de la 'Roja'

El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal se convirtió en el héroe del triunfo de la selección española en la Eurocopa de Alemania al marcar el decisivo 2-1 en la final del torneo ante Inglaterra cuando asomaba ya la prórroga en el Olímpico de Berlín, mostrando una vez más su capacidad para aparecer en este tipo de partidos y uniendo su nombre a otros internacionales recordados por un motivo similar. El futbolista de Eibar, de 27 años, no perdonó la magistral asistencia de Marc Cucurella en el minuto 86 para ganarle la partida a Marc Guéhi y superar a Jordan Pickford para poner el decisivo 2-1 que dio la cuarta EURO de su historia a la 'Roja'. El gol fue una recompensa para el jugador guipuzcoano, víctima de una grave lesión de rodilla en marzo de 2022 que cortó su buena progresión y que le dejó sin participar en el Mundial de Catar de meses después cuando ya era uno de los imprescindibles para el entonces seleccionador Luis de la Fuente, y que también había fallado un penalti clave en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Mallorca. Volvió a los terrenos de juego 289 días después, pero fue con cautela y le costó volver a ser el de antes, aunque esta última temporada ha dejado buenos números con nueve goles en LaLiga EA Sports, aunque Luis de la Fuente, buen conocedor del jugador de la Real Sociedad, no había dudado en volver a reclutarle para la 'Roja' un año antes. Oyarzabal llegó entonado a la Eurocopa tras hacer cuatro goles en los amistosos previos ante Andorra e Irlanda del Norte y en Alemania participó en todos los partidos, aunque sólo en uno de titular, ante Albania en el cierre de la fase de grupos. No pudo ver puerta en ninguno de ellos hasta ese minuto 86 de la final de Berlín, siendo puntual a su cita con las finales. Y es que al eibarrés se le dan bien estos partidos en los que hay un premio en juego y ha sido capaz de marcar en cuatro finales, aunque sólo en dos de ellas pudo saborear el trofeo. Además, de su tanto decisivo del pasado domingo en el Olímpico de Berlín, un tanto de penalti suyo sirvió para que la Real Sociedad se proclamase campeón de la Copa del Rey ante el Athletic Club en la edición de 2020 aplazada a 2021 por la pandemia. Justo ese mismo año, conseguiría marcar en otras dos finales, aunque ninguno de sus goles terminó valiendo para la victoria. Primero, en los Juegos Olímpicos, empaló una gran volea para poner el 1-1 ante Brasil, que acabaría llevándose el oro en la prórroga. Meses después, un gol suyo adelantó a España en la final de la Liga de Naciones ante Francia, pero los 'Bleus' terminaron por remontar. Oyarzabal también unió sus nombres a otros futbolistas españoles que con su gol dieron un título a la selección nacional como es el caso de Marcelino Martínez, que anotó el 2-1 definitivo ante la URSS en el minuto 84 para dar la primera de las cuatro Eurocopas, o de Fernando Torres, cuya cabalgada para superar a Philipp Lahm y picarla por encima de Jens Lehmann y que dio a la 'Roja' la EURO de 2008 ante Alemania (1-0). Dos años después, fue Andrés Iniesta el que anotó seguramente el tanto más recordado hasta el momento, su disparo en el minuto 116 de la final del Mundial de Sudáfrica para batir a los Países Bajos y conquistar por primera vez en la historia la Copa del Mundo. En esa cita, tampoco hay que olvidar los tantos de David Villa para eliminar a Portugal y Paraguay, o el cabezazo de Carles Puyol para tumbar en semifinales a Alemania. Pero además hay otros goles en los libros de historia de la 'Roja' como el de Telmo Zarra a Inglaterra en el Mundial de 1950 y que metía al combinado nacional entre los cuatro mejores del evento, el de Antonio Maceda en el minuto 90 ante la República Federal Alemana y que dio el pase a las semifinales de la Eurocopa de 1984, o el de Kiko Narváez que supuso el 3-2 en el minuto 91 y dio el oro olímpico en Barcelona'92. También otro jugador de la Real Sociedad, Mikel Merino, ajustició a los alemanes con un sensacional cabezazo en el último suspiro y evitar los penaltis en el duelo de cuartos de final de esta Eurocopa.

