Isabel Díaz Ayuso no se pierde el concierto de Ricky Martin en Madrid

Si hay algo que ha cautivado a todos los seguidores de Isabel Díaz Ayuso es lo natural y espontánea que se muestra ante las cámaras... además, la presidenta de la Comunidad de Madrid no se pierde ni un solo evento social, como este miércoles, que la hemos visto en el concierto de Ricky Martin. Feliz, luciendo una sonrisa en su rostro, Ayuso aparecía en las inmediaciones del WiZink Center asegurando ante las cámaras que es una fan absoluta del artista: "Me gustan todas, me gusta él lo primero y luego todas las canciones". La preguntábamos si lo iba a dar todo durante el concierto y, a pesar de la efusividad que tenía, nos confesaba que sí, pero "con cuidado porque hay que trabajar mucho después, pero por lo menos estar todo lo que pueda, me gusta mucho, la verdad". Por último, también hablábamos con ella sobre la felicidad de su compañero, José Luis Martínez Almeida tras su boda con Teresa Urquijo, y nos desvelaba que los dos están "muy enamorados" y que "me alegro mucho por él, la verdad, muchas gracias".

