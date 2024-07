Ben Gvir visita nuevamente la Explanada de las Mezquitas para "rezar por el regreso de los secuestrados"

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha realizado este jueves una nueva visita a la Explanada de las Mezquitas para "rezar por el regreso de los secuestrados", en referencia a los rehenes que se encuentran en Gaza tras ser raptados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. "He acudido esta mañana al Monte del Templo --nombre del lugar para los judíos-- para rezar por el regreso a casa de los secuestrados, pero sin un acuerdo imprudente, si no incrementando la presión militar contra Hamás y continuando aplastándolos", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social X. Ben Gvir ha señalado además en un vídeo publicado junto al mensaje que la Explanada de las Mezquitas "es el lugar más importante para el Estado de Israel" y ha dicho que "trabaja duro" para que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, "no se pliegue" y "continúe hasta la victoria" en Gaza, según ha recogido el diario israelí 'Haaretz'. El líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit ha abogado en numerosas ocasiones por continuar con la ofensiva contra Gaza y ha amenazado con hacer caer la coalición de gobierno encabezada por Netanyahu si se alcanza un acuerdo de alto el fuego con Hamás, aunque incluya la liberación de los rehenes. Fuentes citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que Ben Gvir ha entrado a la Explanada de las Mezquitas, en la que se encuentran la mezquita de Al Aqsa y la Cúpula de la Roca, y ha dado una vuelta por la zona escoltado por policías, periodo durante el que las fuerzas de seguridad han impedido a los fieles musulmanes presentes en el lugar entrar a la mezquita de Al Aqsa. El ministro israelí ya realizó una polémica visita al lugar el 22 de mayo, que fue la primera desde los ataques del 7 de octubre, para criticar que España, Irlanda y Noruega reconocieran al Estado de Palestina, algo que describió como "un premio a los secuestradores y a sus muchos seguidores en Gaza", en aparente referencia a la población del enclave. Ben Gvir, uno de los miembros más extremistas del Gobierno encabezado por Netanyahu, ha realizado ya varias visitas a la Explanada de las Mezquitas, lo que en el pasado desató críticas de las autoridades palestinas y jordanas, país custodio del lugar sagrado. De hecho, el Ministerio de Exteriores de Jordania, ha criticado ya a través de un comunicado publicado en X la "irrupción" de Ben Gvir en el lugar santo "bajo la protección de la Policía de ocupación israelí". "Se trata de una provocación que es rechazada y condenada y que refleja la continuación de las medidas unilaterales y las políticas sistemáticas de desafío del Derecho Internacional por parte del gobierno extremista israelí", ha sostenido. Así, el portavoz del ministerio, Sufian al Qudá, ha recalcado que la visita supone "una violación flagrante e inaceptable del Derecho Internacional y del 'statu quo' histórico y jurídico en Jerusalén y sus lugares sagrados", al tiempo que ha pedido a la comunidad internacional que "brinde la protección necesaria al pueblo palestino". Las visitas a la Explanada de las Mezquitas por parte del ministro ultraderechista, acusado en el pasado de incitar a la violencia y azuzar las tensiones con los palestinos, han provocado también algunas tensiones en el seno del Ejecutivo israelí, que asegura que mantiene su compromiso con el 'statu quo' en la zona, en manos de Israel tras la toma de la Ciudad Vieja de Jerusalén durante la Guerra de los Seis Días (1967).

