Atrapan a una banda colombiana que ligaba con chicos en apps y les drogaban para robarles en su casas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal itinerante de nacionalidad colombiana, compuesto por dos mujeres y tres hombres, dedicado a la comisión de robos con violencia por el método del 'beso del sueño' y que actuaba por toda España, pero especialmente en Madrid. Dos de las mujeres del grupo tenían un perfil falso en una aplicación de citas. Tras quedar con las víctimas les suministraban fármacos --pastillas sólidas que se deshacían fácilmente en la boca-- en la bebida para dejarlos inconscientes. Los integrantes varones recogían las tarjetas de crédito sustraídas llegando a hacer compras por valor de 50.000 euros. Las víctimas recobraban la consciencia pasadas 24 o 48 horas, teniendo que recibir asistencia sanitaria. La investigación, denominada operación Calíope, se inició a finales del mes de mayo al presentarse en la capital --actuaron en los distritos de Moncloa, Centro y Salamanca-- varias denuncias en las que se relataban hechos similares. Finalmente, en la capital se detectaron 7 afectados y en Barcelona 1. Las víctimas, de entre 30 y 50 años con gran poder adquisitivo, se encontraban en su domicilio con dos desconocidas veinteañeras y de gran belleza físcia tras haber filtreado con ellas durante días en las conocidas aplicaciones de citas Tinder y Bumble, ha informado esta mañana la responsable de la investigación en un encuentro informativo. Una vez en la casa de las víctimas, ellas les echaban grandes dosis de benzoacepinas en las copas cuando ellos estaban distraídos. Minutos después perdían la consciencia, momento que aprovechan la mujeres para registrar la vivienda y recoger, sin ninguna oposición, tarjetas de crédito, documentación personal, material informático, relojes de alta gama, efectos de oro y plata y dinero en efectivo hasta alcanzar un total de 75.000 euros. Cuando recuperaban la consciencia, 24 o 48 horas después, se percataban de que habían sido víctimas de un robo y que les habían abandonado dejándoles totalmente incomunicados sin teléfono móvil y sin llaves del domicilio. Además, en algunos casos tuvieron que ser evaluados por sanitarios y algunos de ellos ingresados en centros hospitalarios debido a las graves consecuencias. No obstante, no hay ninguna imputación por intento de homicidio, por lo que parece que en ningún caso les proporcionaron una cantidad de droga que podría haberla matado. A partir de este momento, comenzaba la labor de los varones del grupo criminal, quienes recogían las tarjetas bancarias y compraban teléfonos móviles de alta gama, joyas y prendas de vestir de marcas exclusivas o realizaban cargos en locales de restauración. DETENIDA TRAS ATERRIZAS EN ESPAÑA CON MÁS DE 600 PASTILLAS SOMNÍFERAS Los agentes del Grupo XIII de Atracos de la Policías Nacional tuvieron conocimiento de que un nuevo miembro del grupo llegaría al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras aterrizar, esta mujer fue arrestada y los agentes localizaron en su equipaje un bote oculto que contenía más de 600 pastillas con efecto somnífero. El pasado 23 de junio se establecieron dos dispositivos policía, uno en Madrid y otro en Barcelona, ciudad a la que habían trasladado su actividad delictiva. En la Ciudad Condal se llevó a cabo un registro en el domicilio de los detenidos, donde pudieron recuperar 10.000 euros en efectivo así como numerosos efectos procedentes de los robos. Además, también hallaron una tarjeta de crédito a nombre de un varón. Rápidamente, los agentes realizaron las gestiones pertinentes y pudieron localizar al propietario de esta tarjeta en su domicilio, el cual estaba aturdido y mareado teniendo que ser asistido de forma inmediata por los agentes. Finalmente, los investigadores comprobaron que habían cometido este tipo de robo con violencia al menos en ocho ocasiones, llegando a actuar con tres víctimas distintas en menos de 12 horas en varias ubicaciones de la ciudad de Madrid. Por todo ello a estos cinco detenidos se les considera presuntos autores de un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito contra la salud pública y ocho delitos de robo con violencia. Aunque no tenían antecedentes previos en España, país al que habían llegado el mismo mes de mayo, sí les pesaba alguna orden internacional de búsqueda por otros hechos diferentes. Tras su puesta a disposición judicial, el magistrado decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos encontrándose actualmente la investigación abierta puesto que no se descarta que aparezcan más afectados.

