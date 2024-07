The Embassy Sport Premium, el nuevo proyecto académico de Calderón y Berni Rodríguez

Málaga, 17 jul (EFE).- The Embassy Sport Premium, el nuevo proyecto académico de los exjugadores de la selección española de baloncesto José Manuel Calderón y Berni Rodríguez, nace con el objetivo de ofrecer una formación en materias deportivas y liderazgo empresarial a los deportistas junto con la Institución de Educación Superior GIOYA.

Esta iniciativa de los exbaloncestistas y campeones del mundo con España, presentada este miércoles en las instalaciones del Training Center Fuengirola-Higuerón (Málaga), responde a “la inquietud de poder y querer ayudar a los deportistas en el tramo final de su carrera” para que sigan formándose en diferentes ámbitos sociales, afirmó Calderón.

“Sabemos que hay una gran necesidad de estudios cuando se va llegando a la parte final de la carrera de los profesionales, que buscan una formación específica para seguir desarrollándose una vez dejen el deporte”, recalcó en rueda de prensa el exjugador de la NBA, acompañado por Berni, legendario jugador del Unicaja; Francesco Cappe, presidente de la junta directiva de GIOYA; y Julio Andrade, director adjunto de la Red Global CIFAL de la ONU.

“Nosotros manejamos la parte educativa y de la mano de José Manuel y Berni estará la rama deportiva con toda la experiencia que tienen a sus espaldas”, explicó el responsable de GIOYA, con el objetivo de “convertir The Embassy en un lugar universitario y formativo”.

Por su parte, Julio Andrade hizo hincapié en que “el deporte es generador de tolerancia, de desarrollo y de trabajo en equipo”, por lo que se busca “una educación de calidad para todos”.

El reto de The Embassy Sport Premium pasa por lograr que los estudiantes y toda la comunidad vinculada al proyecto alcancen un aprendizaje excepcional que les ayude en el ámbito deportivo, empresarial y también social.

Así, según sus impulsores, con esta nueva rama académica se ofrecerá a los estudiantes y profesores la oportunidad de “compartir sinergias, conocer las oportunidades de desarrollo mutuo y disfrutar de jornadas dinámicas en Fuengirola”, donde se ubican las instalaciones de The Embassy, un espacio dedicado al baloncesto y equipado con la última tecnología.

Francesco Cappe ofreció un adelanto de cómo serán las formaciones que se ofrecerán próximamente, entre ellas "un grado empresarial vinculado al deporte, con un seminario muy especifico sobre la materia", además de que están "trabajando en ofertar un amplio abanico de posibilidades enfocadas al deporte para que los deportistas profesionales" les elijan "como referentes formativos”.

La parte formativa del proyecto de Calderón y Rodríguez, por tanto, la desarrollará GIOYA, una Institución de Educación Superior cuya misión es reconocer sus experiencias vitales y profesionales en créditos académicos europeos integrando competencias y habilidades basadas en las necesidades personales y tendencias de la sociedad.

Cuenta con aliados como la 'Shanghai University of Political Science and Law' y la 'University for Peace' de las Naciones Unidas, entre otras instituciones, sus cursos constan de plazas limitadas y los alumnos actuales son “directivos internacionales, empresarios y profesionales altamente cualificados”. EFE

