Nasralá dice que Israel "atraviesa sus peores días" y advierte de que Hezbolá podría expandir sus ataques

El líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, ha afirmado este miércoles que Israel "atraviesa los peores días desde su creación" y ha advertido de que el grupo podría "atacar localidades no atacadas hasta ahora" si el Ejército israelí continúa con sus bombardeos contra civiles en el sur de Líbano. "Por primera vez, Israel parece incapaz de lograr sus objetivos y encubre su fracaso cometiendo masacres y asesinando civiles", ha manifestado Nasralá durante un discurso televisado, en el que ha afirmado que el Ejército y el Gobierno israelí "están sufriendo" a causa del conflicto, desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. En este sentido, ha lanzado una dura advertencia contra Israel ante un posible plan para lanzar una invasión de Líbano, en medio del aumento de las tensiones durante las últimas semanas. "Si sus carros de combate entran en Líbano, (Israel) no sufrirá escasez de tanques, porque directamente se quedará sin ninguno", ha dicho. Nasralá ha negado que haya una posibilidad de acuerdo para poner fin a los combates en la frontera con Líbano y ha señalado que estas informaciones "son incorrectas", antes de reiterar que "el futuro de la situación depende de los resultados de la batalla en la que está inmersa la resistencia y los frentes de apoyo, que saldrán victoriosos". "Estamos aquí para ganar para Palestina, para la oprimida Franja de Gaza, Cisjordania y el pueblo de Líbano", ha sostenido, al tiempo que ha reiterado la "brutal agresión" lanzada por el Ejército israelí contra Gaza, tal y como ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar. "El frente en Líbano no se detendrá mientras continúe la agresión contra Gaza", ha reseñado. De esta forma, ha manifestado que "en caso de que haya un alto el fuego, la parte implicada en las negociaciones y en dar respuestas será el Estado libanés", desvinculando así a Hezbolá, al tiempo que ha abundado en que las ciudades situadas cerca de la frontera "serán reconstruidas y serán más bellas que antes" una vez que finalice el conflicto. Durante las últimas semanas han repuntado las tensiones y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió recientemente de que el Ejército "está preparado para una acción muy poderosa" en la frontera con Líbano, mientras que el 'número dos' de Hezbolá, Naim Qassem, ha sostenido que una expansión del conflicto derivaría en "devastación y destrucción" en Israel.

