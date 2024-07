Mbappé: "Florentino Pérez es el mejor presidente del mundo, voy hacer todo para que sea feliz"

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, se deshace en elogios hacia Florentino Pérez, al que califica como "el mejor presidente del mundo" y al que intentará hacer "feliz" con su rendimiento en un club que siempre fue su "pasión" de niño y al que le parece "increíble" llegar después de haberlo visitado siendo un niño y con el "objetivo únicamente de ver a los jugadores". "Florentino Pérez es una persona muy importante para mí; desde el primer día confió en mí y nos ayudó a mí y a mi familia, eso va directamente a mi corazón. Voy a hacer todo, dentro y fuera del campo, para que él sea feliz, para mí es el mejor presidente del mundo", señaló Mbappé en una entrevista a 'RM TV' publicada este miércoles en la web. El internacional reiteró que era "un sueño vivir esto" y que considera "un privilegio poder formar parte de la familia del Real Madrid". "Tenía este sueño desde hace muchos años y ahora es verdad, soy jugador del Real Madrid. Estoy muy feliz y agradecido por todo el cariño que me dan los madridistas", subrayó. Para el '9', "significa mucho" para él poder jugar en el 15 veces campeón de Europa porque desde "hace muchos años" lo deseaba y luego se convirtió en "un objetivo". "Cuando era profesional tenía siempre el objetivo de llegar aquí. Y ahora tengo otro sueño, estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Quiero dar todo por esta camiseta y este escudo", expresó el parisino. Mbappé confiesa igualmente lo "increíble" que es la sala de trofeos del Santiago Bernabéu y que cuando visitó al club cuando era un niño no pensaba "en jugar" en el Real Madrid sino "únicamente en ver a los jugadores". "Es increíble que, poco más de 10 años después, estoy aquí como jugador. Pude conocer a Zidane y a Cristiano, con quien hablo siempre. Fue un placer", recalcó. Para Mbappé, el Real Madrid ha sido siempre "una pasión". "Veía los partidos con mis hermanos y mis amigos, y me decía en mi cabeza que algún día sería yo. Pienso en todo el camino que he hecho para llegar aquí y tengo mucha ilusión y mucha emoción", expresó el delantero. Este quería "aprender" castellano porque sabía que "un día" ficharía por el conjunto madridista y tenía que "estar listo" para adaptarse "más rápido al club y a la cultura española". "Pienso que me ayudará a adaptarme", deseó el francés, que agradece "todo el cariño y el amor" recibido por su nueva afición "mucho antes de firmar".

