Kamala Harris carga contra Vance: "Será leal sólo a Trump, no a nuestro país"

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ha advertido de que el aspirante a vicepresidente elegido por Donald Trump en su intento por regresar a la Casa Blanca, J.D. Vance, tan solo será leal al exmandatario y no a Estados Unidos, a la par que ha alertado de su agenda "extrema". "Trump ha elegido a su nuevo compañero, J.D. Vance. Trump buscaba a alguien que sabía que daría su visto bueno a su agenda extrema. No se equivoque, J.D. Vance será leal sólo a Trump, no a nuestro país", ha manifestado Harris durante un breve vídeo compartido en sus redes sociales. Así, la 'número dos' del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha trazado diferencias entre Vance y el que fuera vicepresidente de Trump durante su mandato, Mike Pence, y ha alertado de que su nuevo delfín "sí llevaría a cabo" el plan para revertir el resultado de las elecciones de 2020. "Apoya la prohibición del aborto a nivel nacional y votó en contra de proteger la fecundación in vitro. Y, si es elegido, ayudará a implementar el extremista Proyecto 2025 para un segundo mandato de Trump, que apuntaría contra programas críticos como Head Start o Medicare", ha remachado. Vance fue elegido para el Senado en 2022 tras recibir un impulso de Trump, a quien criticó en años anteriores. En los últimos años, su postura se ha acercado al ala más dura del Partido Republicano y ahora ha sido elegido por el exmandatario como su compañero de fórmula presidencial.

