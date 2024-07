Hizbulá amenaza con atacar nuevos asentamientos si Israel sigue matando civiles en Líbano

Beirut, 17 jul (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Hasán Nasrala, amenazó este miércoles con atacar asentamientos en Israel que hasta ahora no han sido objetivo si el Estado judío continúa "teniendo como blanco" a civiles en el sur del Líbano, donde las fuerzas israelíes realizan bombardeos a diario.

"Le digo al enemigo que la continuidad de Israel de tener como blanco a los civiles llevará a la Resistencia a lanzar misiles y tener como blanco colonias que nunca antes han sido atacadas", dijo Nasrala en un discurso televisado con motivo de la conmemoración de la Ashura, una de las citas religiosas más destacadas para los musulmanes chiíes.

El líder de Hizbulá lanzó esta amenaza un día después de que al menos cinco civiles, entre ellos tres niños, murieran en bombardeos israelíes contra el sur del Líbano, unos ataques a los que la formación aliada de Irán respondió lanzando varias andanadas de proyectiles contra posiciones en el norte de Israel.

"El enemigo ha continuado sus ataques contra los civiles, y la Resistencia respondió anoche con decenas de cohetes, entre 60 o 70, además de 120 misiles que tuvieron como objetivo 6 o 7 asentamientos", aseguró Nasrala.

Por otra parte, advirtió contra una hipotética invasión terrestre israelí, en el marco de la escalada de tensión entre Hizbulá e Israel tras más de nueve de meses de intenso intercambio de fuego fronterizo entre ambas partes.

"Si vuestros tanques llegan al Líbano, o al sur del Líbano, no sufriréis una pérdida de tanques, ya que no vais a tener tanques", aseveró Nasrala, que repitió que una amenaza de guerra con Israel "no hará temer" a la formación armada.

Asimismo, reiteró que los ataques de Hizbulá contra Israel no se detendrán "mientras continúe la agresión contra la Franja de Gaza" e indicó que, en caso de que la guerra en el enclave palestino cese, será el Estado libanés quien negocie "el futuro del sur" del Líbano.

"Todo lo que se dice sobre un acuerdo preparado para la situación en la frontera no es correcto. No hay ningún acuerdo hasta ahora. Hay borradores, ideas, propuestas... pero esto lo dejamos para el tiempo", aseguró.

El Estado judío y la formación chií están enzarzados en un intenso fuego cruzado desde el pasado 8 de octubre, un día después del estallido de la guerra de Gaza, en sus peores enfrentamientos en casi dos décadas.

Los choques, que se concentran sobre todo en las áreas fronterizas, son los más intensos entre las partes desde la guerra que libraron en el verano de 2006, de la que en estos días se cumplen 18 años. EFE

