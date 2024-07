El Acapulco elegante y de ensueño cobra vida en pasarela en ciudad mexicana de Guadalajara

Guadalajara (México), 16 jul (EFE).- El romanticismo del puerto de Acapulco de antaño quedó plasmado en el guardarropa que forma parte de la colección ´Acapulco en el sueño´, que fue presentada este martes en Guadalajara (oeste de México) como parte de las actividades de la edición 81 de Intermoda, la plataforma de moda y negocios en México.

El diseñador mexicano Roberto Sánchez explicó a EFE que tomó la idea del libro de poemas de Francisco Tario (1911-1977) y las fotos de Lola Álvarez Bravo (1903-1993) que lo ilustran para crear un guardarropa que recuerda cómo era el puerto mexicano hace unas décadas y que la gente regrese a sus playas tras la devastación del huracán Otis, en octubre de 2023.

“¿Por qué no volver a tomar esa inspiración para que la gente otra vez piense en Acapulco. (Después de Otis) a lo mejor los manglares ya no existen, se me presentó y todo ¿por qué no hablar de Acapulco de una forma bonita a través de los vestidos?”, expresó el diseñador quien ha vestido a celebridades como Björk, Bad Bunny, Katy Perry y Natalia Lafourcade.

Las piezas de esta colección para Primavera-Verano 2024 derrochan brillo y frescura con una paleta de colores fosforescentes, tonos pastel en rosa, lila y salmón, además de blanco, texturas metálicas y lentejuelas.

Los vestidos y faldas estilo globo, vestidos sobrepuestos, minifaldas, blusas cortas y 'plus size', así como los sacos largos dan un toque de frescura y elegancia que es posible lucir lo mismo en la playa que en una cena o un 'cocktail' en ambientes cálidos.

Sánchez explicó que cada diseño de la colección tiene pocas piezas y algunas son únicas ya que la marca se distingue por elaborar cada prenda con telas que ofrecen en los mercados o rescatadas de otras piezas para hacer más sustentables el proceso de armado hecho a mano.

“Es lo que tiene mi marca, que son piezas únicas, que son telas que ya existen, que no estoy comprando (tela nueva) de línea. (...) Me gusta un montón darles nueva vida a las piezas o telas que ya existían”, señaló.

Los cortes 'strapless' y asimétricos se conjugan con las texturas 'drapeadas', con lentejuelas, los bordados, aplicaciones y estampados dan un toque de versatilidad y sensualidad a la colección.

Del 16 al 19 de julio la edición 81 reúne a más de 1.150 marcas expositoras, más de 24.000 compradores, en 49.000 metros cuadrados de piso de exhibición en la Expo Guadalajara.