EEUU condena la decisión de China de suspender las negociaciones sobre no proliferación nuclear y control de armas

Estados Unidos ha condenado este miércoles la decisión de China de suspender las negociaciones con Estados Unidos sobre no proliferación nuclear y control de armas en respuesta a la venta de armamento a Taiwán por parte de las autoridades estadounidenses. "China ha optado por seguir el ejemplo de Rusia al afirmar que el compromiso en materia de control de armas no puede continuar cuando hay otros desafíos en la relación bilateral", ha señalado en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. En este sentido, ha resaltado que este enfoque "socava la estabilidad estratégica", mientras que también "aumenta el riesgo de una dinámica de carrera armamentística". "Hemos hecho esfuerzos para reforzar la defensa de nuestros aliados y socios en el Indo-Pacífico, y continuaremos haciéndolos frente a las amenazas chinas a su seguridad", ha agregado. Esto se produce después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, indicara en la víspera que Washington "ignora la firme oposición y las repetidas quejas de China y continúa vendiendo armas a Taiwán. Estas "acciones negativas", señaló, causan "un grave daño" a los intereses del gigante asiático. Pekín anunció la semana pasada un paquete de sanciones contra varias empresas militares de Estados Unidos por la venta de armas a Taiwán. En concreto, contra seis compañías: Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVES Aerospace, LKD Aerospace y Summit Technologies Inc.

