Vogts:"No tenemos suficiente clase mundial en el fútbol alemán"

Berlín, 16 jul (EFE).-El exfutbolista y exseleccionador de Alemania Berti Vogts ha asegurado que, actualmente, no hay "suficiente clase mundial" en el fútbol germano, "ni en la selección nacional, ni en el fútbol de clubes".

En una columna publicada en el Rheinische Post, el histórico jugador y técnico de la "Mannschaft" incidió en que, según él, "desafortunadamente la selección alemana ha perdido virtudes" y que se fueron de la Eurocopa "muy pronto para un equipo alemán", al "quedar eliminados en cuartos de final", resultado cosechado por el conjunto que dirige Julian Nagelsmann.

"Cuando sigo las valoraciones de los expertos y de los medios de comunicación, me faltan las críticas necesarias. Me gustaría advertirles de nuevo: no debemos abordar la situación de forma demasiado ingenua", recalcó Vogts.

En esa línea, el exseleccionador ambién aconsejó incorporar para la Federación Alemania, la DFB, a exjugadores nacionales exentrenadores.

"¿Dónde está Lothar Matthäus? ¿Dónde está Michael Ballack? ¿Dónde está Bastián Schweinsteiger? ¿Dónde están todos los demás? Christoph Kramer o Per Mertesacker también serían excelentes entrenadores con su experiencia, sería bueno que siguieran ese camino. ¿Por no participan en la DFB? ¿Por qué no utilizamos esta experiencia?", se cuestionó el emblemático defensa.

Vogts concluyó con que le pareció "una pena" que ha podido ver a dichos personajes "sólo en la tele como expertos" y que "tal vez" deberían "volver a ofrecer un curso especial para entrenadores para jugadores nacionales, como antes, para facilitarles la obtención de su licencia de entrenador". EFE.

