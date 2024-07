Sumar y PSOE acuerdan derogar las injurias a la Corona y medidas de reparación al honor en casos de 'lawfare'

Sumar ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para reformar el Código Penal para suprimir los denominados delitos de opinión, como las ofensas contra los sentimientos religiosos, las injurias al Rey y a las altas instituciones del Estado También han pactado una modificación de la Ley Orgánica que rige el derecho al honor para incluir una "reparación pública" ante procesos judiciales prolongados en el tiempo, que al final no derivan en apertura de juicio oral y generan un desprestigio para el afectado. Así lo han trasladado fuentes del socio minoritario del Ejecutivo y el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, respecto a las negociaciones que han mantenido con el PSOE sobre el paquete de medidas de regeneración democrática, que mañana detallará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una comparecencia en el Congreso. ABOGADOS CRISTIANOS Concretamente, ambas formaciones del Ejecutivo han consensuado elimitar el delito contra los sentimientos religiosos, al entender que el actual artículo 525 del Código Penal ha motivado querellas por parte de colectivos, como Abogados Cristianos, contra representantes del mundo de la cultura y la prensa. También impulsarán la derogación de los delitos contra la Corona (490.3 y 491) que en el pasado han motivado condenas contra humoristas, además de las injurias a las altas instituciones del Estado (504), como el caso del Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o al Ejército. Otro caso es un cambio va relativo a potenciar la protección del derecho al honor en caso de instrucciones judiciales "interminables" y que no llegan a juicio oral, pero que generan titulares que desprestigian al afectado. FORMA DE REPARACION Santiago ha explicado que se debe actuar ante investigaciones indeterminadas que no acaban en juicio y de las que no existe "ningún tipo de prueba", que al final tienen un "claro efecto político" para "desprestigiar" a líderes "políticos, sociales y sindicales". El también dirigente de IU ha remarcado que aún no está concretado el mecanismo concreto de la reparación, pero a su juicio una vía es que los medios publiquen los archivos de las causas en el mismo nivel de importancia del que informaron durante la investigación.

