Rego acusa a Feijóo de estar "jugando a despistar": "Cada día de la semana tienen una proposición diferente"

La Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "estar jugando a despistar" en relación a la reforma del Reglamento de Extranjería porque "cada día de la semana tienen una proposición diferente". En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Rego ha negado que, por parte del Gobierno, no se esté negociando la reforma. "Llevamos trabajando semanas con el PP y con el resto de grupos parlamentarias y estamos dispuestos a volver a sentarnos, no tenemos ningún problema", ha indicado la ministra tras la presentación de la iniciativa de PSOE, Sumar y Coalición Canarias en el Congreso para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Y sobre las exigencias del PP de declarar la emergencia migratoria y reforzar la financiación, Rego ha asegurado que "ya hay mecanismos de emergencias y ya existe financiación suficiente". "Hemos presentado una proposición que lleva aparejada una financiación del sistema de protección de menores desamparados, por eso no hay un problema que tenga que ver con la financiación, sino un problema que tiene que ver con otro orden de cosas", ha explicado la titular de Infancia y Juventud que ha retado a Feijóo "a decir cuál es el problema". En su opinión el PP está repitiendo "los argumentos de la extrema derecha", como el del efecto llamada y le ha pedido "ser serios y rigurosos". La ministra ha recordado, para justificar la necesidad de la reforma, que desde 2022 está operando el sistema actual y muchos de los traslados "no se han producido, no está funcionando como debería". Preguntada por quien es el responsable de que ese mecanismo no esté funcionando, la ministra ha indicado que "de momento es una responsabilidad compartida por todas las comunidades autónomas y del propio mecanismo porque depende de la voluntad". Ha explicado, no obstante, que la reforma del artículo 35 es el primer paso y es necesario "una reforma estructural". "Hay que hacer un esfuerzo por evitar deshumanizar la migración. El que se juega la vida en una patera es porque lo que está dejando atrás es peor. Hablamos de niños muy pequeños que vienen huyendo de la guerra. Hay que garantizar los derechos de estos menores migrantes" , ha añadido. Respecto a las exigencias de Cataluña de quedar fuera del reparto de menores procedentes de Canarias , Rego ha reiterado que el mecanismo previsto en la modificación del Reglamento de Extranjería para el reparto de migrantes será "vinculante para todas las comunidades". "Cataluña también forma parte del mecanismo de reparto voluntario y tienen niños y niñas en acogida", ha argumentado. Asimismo ha defendido el carácter vinculante del mecanismo "porque la protección de la infancia ha de ser vinculante para todos los territorios, porque los niños llegan solos y tienen que ser el conjunto del Estado quien aborde esta situación". Y ante la posibilidad de que la reforma no salga adelante, se ha mostrado escéptica con la adopción de "mecanismos de emergencias de manera permanente". "Lo que más garantías jurídicas da de cara a los traslados de menores es una reforma, un proposición de ley", ha argumentado la ministra.

