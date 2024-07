Kipsta presenta los balones oficiales de la Liga Europa y Conference League para 2024-25

La marca especializada en fútbol de Decathlon Kipsta presenta este martes los balones oficiales que se utilizarán en todos los partidos de la Liga Europa y Conference League de la UEFA a partir de la temporada 2024-25 y hasta 2026-27, según informa en un comunicado. Kipsta se ha asociado con la UEFA y se ha convertido en su proveedor oficial de balones para la Liga Europa y Conference League respondiendo a los estándares más técnicos requeridos para jugar al fútbol al más alto nivel. Galardonado con el sello de calidad profesional de la FIFA, el balón Kipsta ha sido elegido por el dominio de control que brinda al jugador, su gran precisión en la trayectoria, así como su excelente agarre; lo que facilita el uso del balón en todas las condiciones climáticas. Además, la tecnología 'thermobonding' empleada para su concepción garantiza una mayor durabilidad del balón, asegurando su calidad superior desde el principio hasta el final del partido. El Global Chief Sports and Products Officer de Decathlon, Fabien Brosse, se declaró "encantado" de embarcarse en esta "maravillosa asociación" con la UEFA como proveedor oficial de los balones de la Liga Europa y Conference League. "La selección de nuestro balón apoya y confirma nuestros continuos esfuerzos por producir productos de calidad y alta tecnología, capacitados para ser utilizados al más alto nivel deportivo", añadió. Por su parte, Guy-Laurent Epstein, Marketing Director de la UEFA, dijo estar "ansioso" por ver en acción los nuevos balones Kipsta de la Liga Europa y Conference League por toda Europa en esta nueva y "emocionante" temporada de competiciones de clubes masculinos de la UEFA. "Además, nos complace ver los ambiciosos planes que ha puesto en marcha Decathlon para promover y vender los balones a través de sus amplias redes de tienda física y online", manifestó Epstein. UNA COLABORACIÓN QUE CAMBIA EL JUEGO Si bien muchas personas nunca han jugado con un balón profesional, Kipsta y la UEFA se han unido para cambiar esa dinámica. Al asociarse, pretenden demostrar que un balón a un precio accesible puede ser de gran calidad y cumplir con los más altos estándares profesionales. Kipsta ha logrado este nivel de calidad a través de la colaboración con múltiples jugadores de diferentes niveles, lo que ha dado como resultado tener el balón más probado del mundo. Las pruebas de los prototipos también se han llevado a cabo con más de 10 equipos de fútbol profesionales en Francia. Sin embargo, la calidad del esférico no compromete su accesibilidad, siguiendo el modelo de negocio de Kipsta: llegar a más futbolistas de todo el mundo con productos notables y sostenibles que cumplan con los estándares profesionales y sean accesibles para todos. El balón ya está disponible online y en todas las tiendas de Decathlon. "El fútbol es un deporte que encarna plenamente el propósito de Decathlon 'Ready to Play'. Cualquier persona puede jugarlo, en cualquier lugar, siempre y cuando tengas un grupo de personas y un balón. KIPSTA tiene como objetivo proporcionar un elemento crucial para cada partido, mejorando así la experiencia de cada jugador en el campo, ya sea para profesionales durante un partido de la UEFA o en el patio de un colegio para jóvenes principiantes", comentó Frédéric Boistard, Federated Sports Director de Decathlon.

