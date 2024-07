El Athletic Club confirma que Unai Simón estará "meses" de baja por su operación en la muñeca derecha

El jefe de los Servicios Médicos del Athletic Club, Josean Lekue, ha confirmado este martes que el portero Unai Simón, flamante campeón de la Eurocopa masculina con la selección española, estará "meses" de baja debido a la operación que se le realizará este jueves en su muñeca derecha, a raíz de una inestabilidad de escafoides semilunar. "La lesión de Unai Simón es una inestabilidad de escafoides semilunar en su muñeca derecha. Es una lesión de meses de evolución, cuya identificación y progresión hemos ido evidenciando durante la temporada. Efectivamente va a ser sometido en la cirugía este próximo jueves, así está previsto", declaró Lekue en rueda de prensa. "Y el periodo de baja... No solemos entrar en un pronóstico temporal de las lesiones, pero bueno, es una evolución de meses", añadió el jefe de los Servicios Médicos del Athletic, admitiendo que había planteado la vía quirúrgica antes de la EURO. "Efectivamente, sí, sí se valoró", respondió. "Desde el momento en que la lesión aparece y empieza a suponer una interferencia parcial para su rendimiento, puesto que como sabéis ha estado durante toda la temporada, empezamos a valorar cuál es el momento adecuado para afrontar la cirugía", argumentó Lekue al respecto. Así, señaló que esta decisión "se toma de forma consensuada entre el área deportiva, el jugador, el servicio médico y todos pensábamos que éste era el momento adecuado para acometerla". "Sí, hay varios mecanismos. Hay un mecanismo que efectivamente ocurre fuera del ámbito del entrenamiento y de la competición", explicó el doctor. "Pero, como sabéis, la actividad de un portero comprende una utilización de los miembros superiores y de las manos que ha ido agrandando el problema que se identificó desde un primer momento", lamentó Lekue, sin precisar cuántos meses estará de baja Unai Simón. "No lo puedo concretar porque esto también depende del propio acto quirúrgico. Prácticamente todas las cirugías ocurren en un contexto en el que todos los cirujanos saben lo que van a hacer, pero en casi todas se introducen matices en función de lo que el propio acto quirúrgico y los propios hallazgos del momento puedan aconsejar", aseguró. "Con lo cual, estamos en un abanico suficientemente amplio como para no poder concretar más que el periodo de meses", agregó. "La idea de abordar la cirugía es para que su reincorporación sea mejor que su estado físico general de la temporada pasada. Ese es el objetivo", insistió. "Una lesión localizada en una extremidad y en una mano, pues hay que esperar que en el periodo de rehabilitación él pueda hacer muchos contenidos de trabajo, probablemente muchos más de los que habitualmente se pueden abordar durante la rehabilitación de cualquier otro tipo de cirugía", concluyó Lekue sobre el guardameta 'león'.

