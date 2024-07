Detenido por corrupción el ex viceministro de Justicia de Polonia Marcin Romanowski

El ex viceministro de Justicia de Polonia Marcin Romanowski ha sido detenido este lunes por ser sospechoso de corrupción en relación con un caso de irregularidades que afectan a una fundación para víctimas de delitos. La Fiscalía ha presentado once cargos en su contra, tal y como ha informado el fiscal Przemyslaw Nowak, que ha recordado que la detención puede durar un máximo de 48 horas. Durante ese tiempo, el detenido será puesto en libertad o los fiscales entregarán al tribunal una solicitud de prisión preventiva que debe considerar en un plazo de 24 horas. El abogado del ex viceministro de Justicia, Bartosz Lewandowski, ha pedido que cinco fiscales sean excluidos de la investigación, y que el fiscal general, Dariusz Korneluk, sea excluido de la revisión de estas solicitudes, alegando falta de imparcialidad, según recoge la agencia de noticias polaca PAP. Romanowski, que es diputado del partido Ley y Justicia (PiS), que gobernó Polonia entre 2015 y 2023, fue el 'número dos' del polémico exministro Zbigniew Ziobro. Según medios polacos y declaraciones del exdirector del fondo, se canalizaron millones de euros hacia proyectos que el extitular de la cartera esperaba que fueran de beneficio político para su partido, Polonia Soberana, escindido de PiS.

