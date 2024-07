Von der Leyen se une al boicot a presidencia húngara tras el pulso de Orbán y no enviará comisarios a Budapest

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se unirá al boicot de algunos gobiernos europeos y no enviará comisarios a las reuniones informales que Hungría celebre en su territorio durante la presidencia semestral del Consejo de la UE; un castigo que responde al pulso del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que viajó por sorpresa a Moscú en contra de la posición de la UE de apoyo sin fisuras a Ucrania. "A la luz de los recientes acontecimientos que han marcado el inicio de la presidencia húngara, la presidenta ha decidido que la Comisión estará representada sólo a nivel de altos funcionarios en las reuniones informales del Consejo", ha anunciado el portavoz de Von der Leyen, Eric Mamer. Además, la tradicional visita del Colegio de Comisarios que marca el inicio de cada presidencia rotatoria y que, en este caso, quedó relegada a septiembre, "no tendrá lugar". El anuncio se produce días después de que Suecia anunciara que sus ministros, en forma de protesta, no asistirán a las reuniones informales y de que otros socios como Finlandia, Estonia, Letonia y Polonia indicaran que estudian sumarse al boicot.

