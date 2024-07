OnePlus Nord 4 y OnePlus Pad 2 llegarán con herramientas de IA para mejorar las imágenes, la productividad y la batería

OnePlus ha adelantado que sus nuevos dispositivos OnePlus Nord 4 y OnePlus Pad 2, cuyo lanzamiento está previsto para este martes 16 de julio, incorporarán un conjunto de 'software' y herramientas de Inteligencia Artificial (IA) diseñadas para mejorar las imágenes y alcanzar nuevos niveles de productividad. La tecnológica china presentará sus nuevos productos en un evento en Milán (Italia) programado para este martes 16 de julio, en el que se darán a conocer todas las características de su nuevo 'smartphone' OnePlus Nord 4 y su nueva tableta OnePlus Pad 2, además de los auriculares OnePlus Nord Buds 3 Pro y el 'smartwatch' OnePlus Watch 2R. En este sentido, OnePlus ha adelantado que el nuevo integrante de la familia de 'smartphones' OnePlus Nord será "el pionero a la hora de sacar el máximo partido a la IA". La compañía tiene la intención de "revolucionar el funcionamiento de su tecnología en el día a día" gracias a sus nuevos dispositivos, que "realmente democratizan la IA y ayudan a que cambie cada parte de la vida del usuario", ha indicado el presidente y COO de OnePlus, Kinder Liu. IA PARA FOTOGRAFÍAS A principios de este año, OnePlus ya presentó su herramienta de desarrollo propio AI Eraser, una función de edición de imágenes impulsada por IA que permite a los usuarios seleccionar y eliminar elementos no deseados de las fotografías de su galería, ya sean personas, objetos, animales o imperfecciones. Esta herramienta genera automáticamente un fondo de reemplazo que se mezcla con el entorno que lo rodea y que se adapta al estilo general de la imagen. OnePlus ha confirmado ahora que añadirá nuevas herramientas, como AI Best Face, AI Clear Face y AI Smart Cutout 2.0. AI Smart Cutout 2.0 permite combinar fotos y añadir elementos divertidos a las capturas. Es una opción con la que los usuarios solo tienen que seleccionar el elemento que desean copiar, por ejemplo, una mascota, de la primera foto, guardarlo como una pegatina y, tras ello, soltarlo en la segunda foto. Por otra parte, AI Best Face y AI Clear Face están ideadas para ayudar a mejorar las fotos en los casos en los que "no todo ha salido como se esperaba". En concreto, estas funciones tienen la capacidad de arreglar un selfi para ocasiones en las que, por ejemplo, hayan salido los ojos de un usuario cerrados. De esta manera, en lugar de repetir la fotografía, los ojos de la persona en cuestión podrán mostrarse de nuevo abiertos gracias a la IA. Igualmente, se podrá mejorar la definición de las fotos. IA PARA PRODUCTIVIDAD Por otra parte, además de las imágenes, el OnePlus Nord 4 y el OnePlus Pad 2 dispondrán de herramientas diseñadas para que los usuarios sean más productivos en su trabajo. En este caso, incluirán las características AI Speak y AI Summary, con las que los usuarios podrán compartir información de una amplia selección de sitios web y aplicaciones. Igualmente, la herramienta AI Writer redactará un mensaje largo basado en breves indicaciones, mientras que AI Recording Summary grabará una reunión de una hora y la convertirá en un breve resumen escrito en segundos, además de producir una transcripción. IA EN EL SISTEMA OPERATIVO Finalmente, OnePlus ha subrayado que la IA también estará integrada en el sistema operativo de sus nuevos dispositivos. En concreto, OxygenOS 14 incorporará sistemas de aprendizaje automático en la memoria RAM, el almacenamiento y la CPU, así como en el corazón de la batería. Para ello, tanto en el OnePlus Nord 4 como en la OnePlus Pad 2 se ha incorporado el motor Trinity Engine, de desarrollo propio, una tecnología con la que ayuda a medir el rendimiento diario del producto. Es decir, estudia la CPU, la RAM y la ROM del dispositivo y se asegura que funcione al máximo de su capacidad. Tal y como lo ha definido OnePlus, "es como tener un bibliotecario de IA en la memoria" del dispositivo, para mantener el contenido almacenado de forma ordenada, y un "un entrenador personal de IA" en el procesador "para ayudar a conseguir un alto rendimiento sin altos niveles de estrés". El OnePlus Nord 4 también contará con la tecnología Battery Health Engine, que analiza la cantidad de energía que entra en el 'smartphone' hasta cuando alcanza el 100 por cien de carga. Con ella, según la compañía, la batería del OnePlus Nord 4 podrá sobrevivir más de 1.600 ciclos de carga, durante cuatro años de uso, con más del 80 por ciento de su capacidad original. OnePlus dará a conocer todas las novedades de sus próximos dispositivos en su evento de lanzamiento programado para el martes 16 de julio, que se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de la firma tecnológica.

Compartir nota: Guardar Nuevo