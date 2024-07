Míchel: "Esta temporada es especial por la Champions, pero lo más importante es seguir en LaLiga EA Sports"

El entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', reconoció que esta próxima temporada es "especial" por que debutarán en la Liga de Campeones, pero que "lo más importante es el crecimiento" del club, por lo que es vital asegurar la permanencia en LaLiga EA Sports, mientras que celebró los fichajes realizados porque son "buenos jugadores" y de "talento, que es lo que necesita el equipo". "Como siempre, las sensaciones son muy buenas porque tenemos una gran atmósfera de trabajo, el equipo ha venido con mucha hambre, todos los jugadores tienen motivación. Es una temporada especial por la Champions, pero todos tenemos claro que lo más importante es el crecimiento del club y eso pasa por seguir en Primera División", señala Míchel en una entrevista a los medios oficiales del club publicada este lunes. El técnico madrileño está "contento" porque ve que "todo el mundo aquí es feliz" y para él "es una parte muy importante". "Pienso que en todas las áreas, el club en general, desde arriba hasta abajo, todo el mundo tiene la tranquilidad", apuntó. El preparador 'gironí' no esconde que el club le ha ayudado "siempre en todo". "Y esto se lo he dicho a los jugadores, que lo más importante es el camino que debemos hacer juntos, que lo debemos hacer ayudándonos y estando unidos. Si empezamos así, creo que las cosas irán bien", expresó. Míchel considera "muy importante" el papel de "la gente que lleva más años" en el equipo "para que el grupo entienda por dónde va la cosa" y celebró las incorporaciones que "seguro" que les mejorarán. "Son buenos jugadores, tienen talento, que es lo que necesita el equipo, y son de nuestra forma de ver el fútbol", admitió el exjugador. Por otro lado, está "esa cosa negativa" que tiene el fútbol y que es que "gente que ha hecho muchas cosas para el club no estará con nosotros". Es una etapa nueva y tenemos que mirar hacia delante", confesó Míchel, que no olvida "en especial" a jugadores que se han marchado como Borja (García) y Aleix (García), "cuya historia en el Girona es muy top". "Aleix ha estado conmigo los tres años, es jugador muy importante y de la historia en el Girona también. Por eso quería decirle que gracias por todo lo que ha hecho, que seguro que la cosa le irá bien. Y Borja también, porque para mí es un amigo especial, un jugador que ha jugado conmigo y que he tenido el honor de entrenarlo, le deseo lo mejor y espero que la cosa vaya bien también", añadió de ambos. El entrenador del Girona recordó que ahora tiene "poco tiempo" para prepararse y por ello deberán "realizar entrenamientos de mucha calidad" por encima de "la cantidad" de cara a un calendario "difícil". "Empezar fuera dos partidos tiene algo de mayor dificultad, pero hay que ir paso a paso. Poco a poco haremos las cosas pensando ya en el primer partido y después poco a poco iremos mirando lo que vendrá", recalcó. Además, será un año con tres competiciones, "un sueño" que deben "dejar un poco al lado y pensar en un buen trabajo ahora" de cara a LaLiga EA Sports, que insiste en que es "lo importante". "Estoy convencido de que los jugadores tienen esa buena sensación de Champions, pero debemos ir primero a construir un buen equipo y que nuestra gente esté orgullosa de nosotros", comentó, "La Liga es nuestro pan de cada día, es el objetivo principal del club y después está claro que miraremos la Champions y trataremos de hacer lo mejor porque es una competición histórica para nosotros y el primer y segundo día seguro que serán muy especiales, pero queda mucho. Espero y deseo que el primero sea en casa", deseó. Finalmente, envió un menaje a la afición. "Como siempre, darles las gracias por todo lo que han hecho y lo que van a hacer por nosotros. Estoy convencido de que estarán a nuestro lado, nosotros jugamos por ellos para que estén orgullosos y bien representados por nosotros. Este año vendrá gente de otras ciudades de Europa y verán que Girona juega muy bonito y seguramente la experiencia para esa gente de fuera será muy buena aquí en Girona", sentenció.

