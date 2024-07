Hungría responde al boicot de Von der Leyen que "no puede elegir a su gusto" con qué países coopera

El ministro de Asuntos Europeos del Gobierno húngaro, Bóka János, ha rechazado este lunes la decisión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de no enviar a comisarios a las reuniones informales que Hungría celebre en su territorio durante la presidencia semestral del Consejo de la UE porque la Comisión "no puede elegir a su gusto a las instituciones y estados miembros con los que quiere cooperar". "La Presidencia Húngara del Consejo de la UE de 2024 sigue queriendo cooperar sinceramente con los estados miembro e instituciones de la UE. Han sido invitados a participar en los eventos de la Presidencia para afrontar los retos comunes. Esta tarea y su responsabilidad la comparten todos los estados miembro e instituciones", ha planteado János en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. "La UE es una organización internacional constituida por sus estados miembro. La Comisión es una institución de la UE. La Comisión no puede elegir a su gusto a las instituciones y estados miembros con los que quiere cooperar. ¿Todas las decisiones de la Comisión se basan ahora en consideraciones políticas?", ha planteado. La decisión de Von der Leyen es un castigo que responde al pulso del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que viajó por sorpresa a Moscú en contra de la posición de la UE de apoyo sin fisuras a Ucrania. El anuncio se produce días después de que Suecia anunciara que sus ministros, en forma de protesta, no asistirán a las reuniones informales y de que otros socios como Finlandia, Estonia, Letonia y Polonia indicaran que estudian sumarse al boicot.

