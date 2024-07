Gareth Southgate: "No es el momento para hablar de mi futuro"

El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, no quiso hablar de su futuro después de la derrota (2-1) contra España este domingo en la final de la Eurocopa 2024, lamentando otra "oportunidad" perdida, como hace tres años, de hacer campeona a su país. "Ahora no es el momento para hablar de eso. Tendré que hablar con la gente oportuna y darme un poco de tiempo", dijo en declaraciones a la BBC, después de una nueva derrota, aunque también otro torneo llevando lejos a la selección inglesa. Los 'Tres Leones' alargaron su sequía de títulos, con sólo el Mundial de 1966 en su palmarés, a pesar de que con Southgate han pisado rondas finales en los últimos torneos. Sin embargo, España les dejó sin título igual que hace tres años lo hizo Italia, en Wemley (Londres) y en los penaltis. "Llegar a otra final fue un privilegio tener la oportunidad. Pero quedarse corto otra vez es difícil en este momento. Los jugadores se llevarán un gran reconocimiento por llevarnos a donde llegamos, pero cuando estás tan cerca, tienes que aprovechar tu oportunidad", apuntó. Southgate, que lleva en el cargo desde 2016 pero su contrato termina este año, apuntó que España tuvo más control del encuentro. "Nuestros jugadores han representado la camiseta con orgullo y no han sido derrotados hasta el final. Simplemente creo que España tuvo más control del juego", afirmó. Los ingleses se vieron por debajo en el inicio del segundo tiempo, pero Cole Palmer, recién entrado al campo, hizo el 1-1. En el minuto 86, Mikel Oyarzabal firmó el definitivo 2-1. Pese a una nueva final perdida, Southgate auguró un buen futuro para los inventores del fútbol. "Inglaterra está en una muy buena posición en términos de experiencia. La mayor parte de este equipo estará presente para el próximo Mundial y tal vez para la próxima Eurocopa. Se puede esperar mucho de este equipo, pero en este momento no es ningún consuelo", terminó.

