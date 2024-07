Famosas como Begoña Villacís, Vanessa Romero y Alejandra Osborne acuden solas al 'Mad Cool' en busca de distracción

El festival 'Mad Cool', celebrado entre el miércoles 10 de julio y el sábado 13, ha reunido a numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse las actuaciones de algunos de los grupos más destacados del momento. Entre los asistentes, pudimos ver a la actriz Michelle Jenner, quien lució un top de estampado ‘animal print’, acertando de pleno con su look para la ocasión. Junto a ella, el actor Fernando Andina también se dejó ver disfrutando del ambiente. Otro de los personajes más mediáticos que quisieron vivir el festival más destacado de nuestro país fue Begoña Villacís. Con semblante serio debido a la reciente pérdida de su hermano Borja Villacís en un tiroteo en Madrid, la ex política no quiso perderse el show, mostrando así su fortaleza mientras trabaja en su duelo personal. El modelo Javier de Miguel no se quedó atrás y acudió acompañado de unos amigos, disfrutando al máximo de cada una de las actuaciones desde una de las zonas VIP del festival. También vimos a la actriz Belén Écija, hija de Belén Rueda, que se dejó ver en el evento, rodeada de amigas y luciendo un look muy ‘festivalero’ que le permitió olvidarse por unas horas de sus compromisos profesionales y disfrutar de la buena música. Vanesa Romero, conocida por su papel en ‘La que se avecina’, asistió al festival junto a una amiga. Sin rastro de su expareja Santi Burgoa, la actriz se entregó al baile y al canto durante gran parte de la jornada, aunque en algún momento se la vio hablando por teléfono. Por otro lado, la influencer Susana Molina acudió a la segunda jornada del ‘Mad Cool’ acompañada de otras compañeras y amigas como Nati Coll y María Partida, conocida como ‘Meriloves’, compartiendo risas y disfrutando del ambiente. Alejandra Osborne, siempre discreta con los problemas familiares, fue otro de los rostros conocidos presentes en el festival. Rodeada de amigos, la hija de Bertín Osborne se mostró completamente ajena a la polémica que rodea a su padre con la paternidad del hijo que comparte con Gabriela Guillén, disfrutando de la música y compartiendo confidencias con sus acompañantes. El ‘Mad Cool’ ha sido, una vez más, un punto de encuentro para las celebridades que, entre música y diversión, han dejado atrás por unos días sus preocupaciones personales y profesionales para disfrutar de uno de los festivales más importantes de nuestro país.

