El Eurogrupo pide "redoblar esfuerzos" para mejorar el gasto público y garantizar el ajuste fiscal

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, ha pedido este lunes "redoblar esfuerzos" para mejorar la "eficacia, calidad y la composición del gasto público" de forma que conduzca a "una consolidación fiscal gradual y sostenida en la zona del euro", que "sigue siendo necesaria en el futuro" para reducir los "elevados" niveles de déficit y deuda. Así lo recoge la declaración del Eurogrupo sobre la orientación fiscal de la zona del euro en 2025 publicada en el marco de la reunión de ministros que ha tenido lugar este lunes en Bruselas, en la que se han comprometido a realizar estos ajustes de una forma que "minimice el impacto sobre el crecimiento, al tiempo que se sigue mejorando la productividad y se mantiene o aumenta la inversión, que sigue siendo esencial para una economía competitiva, dinámica y resistente". "Una postura fiscal ligeramente contractiva preservará la inversión pública", ha defendido el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión, en las que ha recordado también que tanto transiciones verde y digital como el gasto en defensa requerirán "cientos de miles de millones" al año. Consciente de que el ajuste fiscal "no es una tarea fácil" y que se trata de una "necesidad" para varios países, especialmente para aquellos que están en un proceso de déficit excesivo, Gentiloni ha defendido que las trayectorias que ha trazado la Comisión es "muy realista" y "no es algo que obligue a los países a hacer cosas imposibles", pese a dificultades nacionales añadidas como el caso de Francia, que tendrá un gobierno provisional con poderes "más limitados". "Tenemos por delante una montaña de necesidades de inversión", ha dicho el político italiano, que considera que la mayor parte de ese gasto "debería proceder de la inversión privada" y ha insistido también en que "ya es hora de empezar a debatir cómo imaginar posibles nuevas herramientas comunes para objetivos comunes", puesto que el fondo anticrisis que la UE puso en marcha para hacer frente a las pérdidas de la pandemia expira en agosto de 2026. "Tenemos necesidades específicas en las que no sólo podemos confiar en la ayuda estatal nacional, tenemos que iniciar el debate sobre esta posibilidad de necesidades comunes de financiación que se nutrirán de recursos en los mercados financieros", ha precisado. No obstante, la emisión de más deuda pública es un debate recurrente en el seno de la UE que divide a los Estados miembro entre los tradicionalmente más frugales, como Alemania o Países Bajos, reacios a aumentar el endeudamiento, y aquellos que defienden el gasto público para afrontar los gastos, como es el caso de España o Italia. En este sentido, el ministro de Finanzas neerlandés, Eelco Heinen, ha afirmado que no cree que la emisión de más deuda conjunta sea "el camino a seguir", pese a saber que "es un deseo que ciertos países quieren poner sobre la mesa". Por contra, aboga por "tratar de impulsar el crecimiento y reducir el gasto público". También su homólogo alemán, Christian Lindner, ha asegurado que prefiere "ver progresos" en la arquitectura de la Unión de Mercados de Capitales y en la "desventaja" que esto supone para la UE frente a Estados Unidos antes que en el aumento de la deuda pública. Asimismo, tanto Lindner como la ministra de Hacienda de Finlandia, Riikka Purra, han emplazado a todos los Estados miembro a comprometerse a "aplicar la consolidación fiscal necesaria" en base al "interés común de la UE para mantener la sostenibilidad de la deuda pública".

