Donald Trump elige al senador por Ohio J.D. Vance como candidato a vicepresidente

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este lunes en el marco de la Convención Republicana que se celebra en Milwaukee que el senador por Ohio James David Vance, conocido como J.D. Vance, será su candidato a vicepresidente para las elecciones presidenciales fijadas para el 5 de noviembre. "Después de una larga deliberación y reflexión, y considerando el tremendo talento de muchos, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de Estados Unidos es el senador J.D. Vance del estado de Ohio", ha indicado Trump en la red social Truth Social. J.D. Vance se graduó en la facultad de Derecho de la Universidad de Yale y fue director de 'The Yale Law Journal'. Según Trump, su candidato a vicepresidente "ha tenido una carrera empresarial muy exitosa en tecnología y finanzas". "Como vicepresidente de Estados Unidos, J.D. seguirá luchando por nuestra Constitución, apoyará a nuestras tropas y hará todo lo que pueda para ayudarme a 'Hacer que América sea grande otra vez'", ha dicho, en alusión a su lema electoral. Vance, autor del best seller 'Hillbilly Elegy' fue elegido para el Senado de Estados Unidos en 2022 tras recibir un impulso de Trump, a quien criticó en años anteriores, en unas polémicas primarias republicanas. En los últimos años, su postura se ha acercado al ala más dura del Partido, según ha informado la cadena CNN. El Partido Republicano ha dado comienzo este lunes en Milwaukee (Wisconsin) una convención nacional que certificará la candidatura de Trump a la Casa Blanca en el mejor momento de su campaña electoral y que se produce solo horas después del intento de asesinato contra el magnate en un acto en Pensilvania. La convención republicana dominará todo el escenario mediático durante los próximos días y sus participantes no se olvidarán de asegurar a los asistentes y espectadores que Biden, a quien una veintena de representantes demócratas han pedido que se retire en favor de un candidato más capacitado, no está en condiciones de seguir gobernando el país.

