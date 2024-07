Así llegó Argentina al título de la edición 48 de la Copa América

Miami 14 jul (EFE).- La selección de Argentina, con Lionel Scaloni en el banquillo y sin Lionel Messi en la cancha por lesión, conquistó este domingo su decimosexto título de la Copa América desde que obtuvo su primer éxito en 1921 y es la que más trofeos continentales ha conseguido.

Desde entonces, selecciones de Argentina se coronaron en las ediciones de 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021 y 2024.

Con una campaña invicta al cabo de seis partidos, y ubicada en el Grupo A, la Albiceleste ganó en su debut ante Canadá por 2-0, venció a Chile por 0-1 y a Perú por 2-0 en la fase de grupos.

En cuartos de final empató 1-1 con Ecuador y en la tanda de penaltis se impuso a la Tri por 4-2, mientras que en la semifinal derrotó por 2-0 a Canadá, el mismo resultado que le infligió en la jornada inaugural.

Estos fueron los resultados que cosechó la Albiceleste en su andadura hacia una nueva conquista desde el 20 de junio, día en que se inauguró el torneo en Estados Unidos.

= Fase de Grupos:

20.06 Primera fecha del Grupo A

ARGENTINA 2 - 0 Canadá

Goles: Julián Álvarez y Lautaro Martínez

25.06 Segunda fecha del Grupo A

Chile 0 - ARGENTINA 1

Gol: Lautaro Martínez

29.06 Tercera fecha del Grupo A

ARGENTINA 2 - 0 Perú

Goles: Lautaro Martínez

= Cuartos de final:

04.07

ARGENTINA 1 - 1 Ecuador

Gol: Lisandro Martínez.

En los penaltis ganó por 4-2 con aciertos de Álvarexz, Mac Allister, Montiel y Otamendi. Erró Messi el primer lanzamiento.

= Semifinal:

09.07

ARGENTINA 2 - 0 Canadá

Goles: Julián Álvarez y Lionel Messi.

= Final:

14.07

ARGENTINA 1 - 0 Colombia

Gol: Lautaro Martínez

Miami (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Este es el 1x1 de los jugadores de Argentina en la final de la Copa América en la que la Albiceleste se impuso por 1-0 a Colombia.

Emiliano Martínez (8). Solo tuvo que intervenir en una ocasión y se marcó un paradón a disparo de Jefferson Lerma. También estuvo muy seguro por alto ante el potente juego de cabeza de Colombia. Un nivel excepcional en todo el torneo.

Gonzalo Montiel (6). Correcto en defensa sin grandes aportaciones al ataque.

Cristian Romero (8). Ancla imponente de Argentina, cerró su estupendo torneo con otra majestuosa actuación echando el candado a la defensa de los de Lionel Scaloni.

Lisandro Martínez (7). Pareja perfecta de Romero, interceptó una oportunidad clarísima de Miguel Borja en la prórroga.

Nicolás Tagliafico (7). Junto a Ángel Di María, el lateral supo hacer daño por la izquierda y dio fluidez a una Argentina muy atascada en el medio.

Enzo Fernández y Alexis MacAllister (5). Bien al corte y la presión, sin capacidad para la distribución en el centro del campo.

Rodrigo de Paul (4). Decepcionante. No tuvo despliegue, no encontró la manera de carburar el eje y no consiguió conectar en ningún momento con la parte ofensiva.

Ángel Di María (8). En su épica despedida de la Albiceleste, 'el Fideo' se lució en lo que ha hecho en toda su carrera: mordió por el costado, ganó la línea de fondo, rozó el gol con un par de disparos y por poco no sirvió en bandeja un tanto a Lionel Messi. Fue sustituido en la prórroga y se marchó entre lágrimas.

Lionel Messi (6). Trágica noche -aunque finalmente feliz por el triunfo- para el 10, que acabó lesionado y también entre lágrimas la que puede ser su última Copa América. Tuvo una ocasión clara en la primera parte, a pase de Di María, e intentó bajar al medio sin mucho éxito para desatascar el ataque argentino.

Julián Álvarez (4). Anulado por completo por la zaga colombiana.

También jugaron:

Lautaro Martínez (9). Entró en la prórroga, tuvo una ocasión y la mandó a la red: no se le puede medir más a un delantero. Máximo goleador de la Copa América con cinco dianas, Lautaro fue el héroe de una Argentina huérfana de Messi y cerró una Copa América inolvidable.

Nicolás González (8). Los fans de la Albiceleste tenían el corazón roto por la lesión de Messi, pero González entró entonces con fabulosa inspiración: marcó un gol que fue anulado por fuera de juego, acarició otro en un remate de cabeza, casi evita la prórroga en un remate de córner y también rozó la diana en la prórroga.

Giovani Lo Celso (7). Sirvió un pase exquisito para el gol de Lautaro.

Leandro Paredes (6). Entró en el tiempo extra y estuvo firme al corte en varias jugadas.

Nahuel Molina (6). Cumplió cerrando el costado derecho.

Nicolás Otamendi (sin calificar).