Asesinado en Perú el líder indígena kakataibo Mariano Isacama Felciano

El líder indígena kakataibo Mariano Isacama Felciano ha sido hallado muerto este domingo en la ribera del río Yurac, en el distrito Aguaytía, departamento de Ucayali, en el este de Perú. Organizaciones indígenas vinculan este ataque al narcotráfico, la minería y la tala ilegales. El líder indígena estaba desaparecido desde el pasado 21 de junio, cuando se denunció su falta a la Policía, pero tras varios días sin que las autoridades realizaran búsqueda alguna, la Guardia Indígena Kakataibo lanzó su propio operativo para dar con su paradero hasta que encontraron el cuerpo sin vida este domingo. "Fue cruelmente asesinado. Mariano fue un líder joven que ha ayudado muchísimo a la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos (Fenacoka). Nuevamente, otro defensor indígena más asesinado", ha denunciado el vicepresidente de Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Herlin Odicio, en declaraciones al diario 'La República'. "La fiscalía tiene los nombres de quiénes estarían involucrados en la muerte de Mariano. Ellos están bajo investigación, pero están prófugos", ha añadido Odicio. El portavoz indígena ha subrayado que "sospechamos quiénes lo torturaron y lo asesinaron", pero "el Gobierno no ha hecho nada para la búsqueda". "Nosotros hemos hecho varias denuncias, publicaciones, pronunciamientos, hemos exigido a la fiscalía y a la PNP (Policía), pero poco o nada les interesó", se ha lamentado Odicio. Odicio ha señalado a los posibles responsables: "El narcotráfico se ha aliado con la minería y tala ilegal". "¿Cómo es posible que ni la Policía y la Fiscalía no haga seguimiento?", ha reprochado. El representante de ORAU ha asegurado que cuando se denuncian estas actividades ilícitas, las amenazas a los defensores ambientales y líderes indígenas se incrementan. "Venimos recibiendo amenazas del narcotráfico, que están diferentes espacios, en varias actividades. El narcotráfico está vinculado con la minería y la tala ilegal, entonces estas organizaciones criminales se agrupan, ya no solo son narcotraficantes y cocaleros, sino que es una cadena, esas son las amenazas que recibimos constantemente", ha explicado. Organizaciones de pueblos indígenas de la Amazonía peruana y del pueblo kakataibo han condenado el "cobarde asesinato" de Mariano, a quien cariñosamente llamaban 'Perú' y lamentaron la "reacción lenta y tardía de las autoridades del Estado peruano que no intervinieron suficientemente". Asimismo, han apelado a las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad de "dirigir una investigación exhaustiva y célere" para sancionar a los responsables de este asesinato. Firman el texto la Comunidad Nativa Puerto Azul Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo del Perú (GIPKAP), la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

