Arranca la votación en las zonas bajo control gubernamental para unas parlamentarias sin figuras opositoras

Los colegios electorales en las zonas controladas por las autoridades de Siria han abierto sus puertas este lunes para unas elecciones parlamentarias en las que el partido Baaz del presidente, Bashar al Assad, figura como claro favorito ante la ausencia de opositores tras más de trece años de guerra civil en el país asiático. El Alto Comité Judicial para las Elecciones ha confirmado la apertura de los colegios electorales para unos comicios del que saldrá la cuarta Asamblea Popular siria desde el inicio de la guerra, en los que más de 1.500 candidatos aspiran a hacerse con los 250 escaños en liza. El presidente del organismo, Yihad Murad, ha recalcado que más de 8.150 colegios electorales están ya abiertos en el país y ha manifestado que las autoridades han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que el proceso de votación transcurre sin incidentes, en medio de la amenaza de grupos rebeldes y de Estado Islámico. La ley siria contempla que la votación arranque a las 7.00 horas (hora local) y que los colegios electorales cierren sus puertas a las 19.00 horas, si bien la comisión electoral puede prorrogar el plazo en caso de que considere que hay una alta participación con el objetivo de garantizar el derecho al voto de las personas que estén ya esperando a depositar su papeleta. Entre los primeros altos cargos que han acudido a votar destacan el propio Al Assad, el primer ministro, Husein Arnus; y el ministro de Exteriores, Faisal Mikdad. La Presidencia ha publicado un breve mensaje en su cuenta en la red social X en el que confirma que el mandatario ha votado en Damasco. Por su parte, Arnus ha destacado que la votación es un "derecho constitucional" y ha afirmado que el país se encuentra "en una nueva fase" de cara a la construcción de "un país moderno", según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA. Mikdad ha hecho hincapié en este mismo aspecto y ha argumentado que el país "entra en una nueva fase" que "representa una continuación de los logros obtenidos bajo el liderazgo de Bashar al Assad". "Las elecciones parlamentarias son la verdadera expresión de la creencia de la población en la democracia", ha defendido. Las autoridades sirias no han desvelado en esta ocasión el número de votantes incluidos en el censo de cara a las elecciones, de las que podría salir un Parlamento encargado de poner en marcha una enmienda constitucional para extender el mandato de Al Assad, quien ocupa el cargo desde julio del año 2000, cuando sustituyó a su padre, Hafez al Assad. Los resultados de las elecciones de 2020 concedieron 166 escaños al partido del mandatario, lo que supuso cerca de dos tercios del total, a los que sumó 17 en posesión de partidos aliados. Por su parte, 67 candidatos independientes lograron asientos en la Asamblea Nacional, marcada por la ausencia de opositores. La votación tiene lugar en un contexto de conflicto, con millones de sirios desplazados a nivel interno o refugiados en el extranjero, si bien las líneas de frente no han registrado cambios importantes durante los últimos años, con el noroeste en manos de grupos islamistas rebeldes y el noreste bajo control kurdo. Además, la ausencia de figuras opositoras y la represión de las libertades básicas de la población impiden que la comunidad internacional vaya a considerar estos comicios como libres o justos, con el Baaz convencido de que mantendrá la mayoría de la que disfruta en el Parlamento desde 1973. REFORMA CONSTITUCIONAL El principal asunto que los parlamentarios tendrán entre manos durante su próximo mandato será una enmienda de la Constitución para que Al Assad pueda volver a aspirar a la Presidencia en 2028, algo que ya se hizo en el año 2000 tras la muerte de Hafez al Assad para rebajar la edad mínima para permitir que su hijo pudiera hacerse con el puesto. A pesar de que en 2019 se creó un comité constitucional con la mediación de Naciones Unidas, sus trabajos llevan cerca de dos años estancados, sin visos de que vayan a retomarse debido a las diferencias en las posiciones por parte del Gobierno y la oposición, que ha perdido peso ante la situación interna y la estabilización de los frentes gracias al apoyo militar de Rusia e Irán a Damasco. Sin embargo, la estabilización de la situación en los frentes no ha derivado en una mejora de la calidad de vida de los sirios, en un país devastado por el conflicto y con cerca de la mitad de su población de más de 20 millones de personas desplazadas a causa de la guerra. Asimismo, Estado Islámico ha incrementado en los últimos meses sus ataques en varias provincias. Según datos facilitados por el Banco Mundial, el Producto Interior Bruto (PIB) sirio "cayó más de la mitad" entre 2010 y 2020, con un "gran y creciente" impacto socio-económico del conflicto y un deterioro "rápido" de las condiciones materiales de la población a causa también de las sanciones, la pandemia de coronavirus y la sequía. El organismo detalla en su página web que la continuada depreciación de la divisa ha provocado un aumento de la inflación y ha socavado los salarios, lo que "empuja cada vez a más personas a la pobreza", con un aumento "consistente" de los niveles de pobreza extrema desde 2011 y un empeoramiento del acceso a la vivienda, el trabajo, la sanidad y la educación desde entonces. A ello se suma que los precios se han disparado por el impacto de la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión dada por el presidente ruso, Vladimir Putin, uno de los principales aliados de Al Assad, a quien ha ayudado a mantenerse en el poder a través de su apoyo político y militar, incluida la implicación directa del Ejército de Rusia en el país desde 2015.

