Argentina conquista la Copa América ante Colombia (1-0) y firma un triplete histórico

La selección de Argentina superó a Colombia (1-0) en la final de la Copa América 2024, en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida, Estados Unidos), para lograr un triplete histórico al enlazar dos trofeos continentales con el Mundial de Catar y citarse con España, reciente campeona de la Eurocopa de Alemania, en la futura Finalissima 2025. El capitán de la albiceleste Leo Messi alzó al cielo de su 'casa' de Miami una Copa América histórica que, quien sabe si en su último gran torneo con Argentina, confirma ese triplete histórico tras la ansiada Copa América de 2021 y el Mundial de Catar 2022. El '10' no pudo terminar el partido, lesionado, pero fue partícipe de un triunfo que se llevaron los argentinos gracias al gol de Lautaro Martínez en la prórroga. Lautaro, que empezó en el banquillo y entró de refresco ya en la prórroga (ocupando el lugar de Julián Álvarez), puso el 1-0 definitivo para que Argentina tumbara a Colombia para lograr la 16ª Copa América para la albiceleste, bien liderada una vez más por un Lionel Scaloni que acertó con los cambios para poder superar a una combativa Colombia. Sin su referente Leo Messi, batido en el banquillo y llorando tras una entrada que le dejó el tobillo hecho una pelota, fue Lautaro Martínez quien en el minuto 112 para que Leo Messi pudiera levantar el tercer título en apenas tres años. El partido comenzó con una hora y 20 minutos de retraso después de que la seguridad cerrara las puertas del Hard Rock Stadium, una de las sedes de la Copa Mundial de 2026, después de que los aficionados, mayoritariamente colombianos, intentaran entrar en el estadio sin entradas. Cuando se puso en marcha, Julián Álvarez, del Manchester City, tuvo una primera ocasión para los defensores del título, pero Colombia tuvo un comienzo más brillante, con Luis Díaz, del Liverpool, obligando a Camilo Vargas a realizar una temprana parada, mientras que Jhon Córdoba estrelló un balón en el poste. Álvarez bloqueó involuntariamente un disparo de Messi, que se lesionó en el tobillo pero antes pudo lanzar una falta que Nicolás Tagliafico cabeceó fuera. En la segunda parte, los dos equipos tuvieron ocasiones pero ninguno fue capaz de hacerse con el control del juego de un partido eléctrico de idas y venidas. Destacó un buen tiro del argentino Ángel di María, en su última aparición como internacional, obligó a Vargas a realizar un par de paradas. Messi, que estaba renqueante por una dura entrada en la primera parte, volvió a caer al filo de la hora de juego y esta vez no pudo continuar, saliendo cojeando para terminar de ver lo mucho que quedaba de final desde el banquillo, y siendo protagonista cuando los videomarcadores le enfocaron, llorando, para llevarse una cerrada ovación con cánticos de 'Messi, Messi!'. Su sustituto, Nicolás González, dispuso de un par de ocasiones, mientras que Di María fue incapaz de ordenar los pies para realizar un disparo después de que Colombia cediera el balón por poco. González tuvo la mejor ocasión de la primera parte de la prórroga, pero sólo pudo disparar directamente a Vargas tras un recorte de Rodrigo De Paul. Lisandro Martínez realizó un excelente bloqueo a Miguel Borja cuando el tiempo se agotaba, y en unos instantes Argentina se puso por delante. De Paul ganó el balón cerca del mediocampo, encontró a Lautaro Martínez, quien intercambió pases con su compañero suplente Giovani Lo Celso, y el máximo goleador del torneo no perdonó con una clara vista a la portería de Vargas para poner fin a la racha de 28 partidos invicto de Colombia. La Argentina de Leo Messi y Lionel Scaloni sigue en la cresta de la ola. Todo empezó con la Copa América de 2021, para cortar la sequía y unir a un pueblo crispado. El plato fuerte fue el Mundial de Catar 2022, donde la albiceleste terminó de convertirse a la religión de Messi. El combinado sudamericano ganó su tercera estrella 36 años después en una dramática final contra Francia en los penaltis. Ahora, con esta Copa América conquistada en Estados Unidos, Argentina enlaza tres títulos con la Copa América en Estados Unidos, algo que ya hizo España en Europa, ganando la cita continental de 2008, después el Mundial de Sudáfrica 2010 y otra vez la Eurocopa en 2012. Una España a la que Argentina se medirá, todavía en un duelo por confirmar fecha y sede, en la Finalissima 2025; el torneo que mide a los campeones de la Copa América y de la Eurocopa. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ARGENTINA, 1 - COLOMBIA, 0 (0-0, al descanso). --EQUIPOS. ARGENTINA: E. Martínez; Montiel (Molina, min.72), Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Di Maria (Otamendi, min.117), De Paul, Enzo Fernández (Lo Celso, min.97), Mac Allister (Paredes, min.97); Messi (González, min.66) y Julián Álvarez (Lautaro Martínez, min.97). COLOMBIA: Vargas; S. Arias, Sánchez, Cuesta, Mojica; Ríos (Castaño, min.89), Lerma (Uribe, min.105), J. Arias (Carrascal, min.105); James (Quintero, min.90), Córdoba (Borré, min.89) y Luis Díaz (Borja, min.105). --GOLES. 1-0. Min.112, Lautaro Martínez. --ÁRBITRO: Raphael Claus (BRA). Amonestó a Mac Allister (min.60) y Lo Celso (min.117) en Argentina y a Jhon Córdoba (min.26) y Borja (min.114) en Colombia. --ESTADIO: Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos).

