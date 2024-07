Escocia se vuelca con España en la final de la Eurocopa

Edimburgo (Reino Unido), 14 jul (EFE).- La final entre España e Inglaterra ha encendido pasiones en Escocia, donde muchos escoceses apoyaban al equipo español, reflejando el sentimiento de la histórica rivalidad de esta región británica con Inglaterra.

'The National', uno de los periódicos escoceses que apoyan la independencia, publicó el sábado una portada que despertó la controversia: "Time for revenge. Our message to Spain: Save us from an England win (or we'll never hear the end of it!)”, ("Es hora de vengarse. Nuestro mensaje a España: salvadnos de una victoria de Inglaterra (¡o nunca escucharemos el final!)”.

Alan Perkis, un escocés del pueblo pesquero de Fife, expresó claramente su sentir a EFE: "Soy escocés, voy a favor de cualquiera que juegue contra Inglaterra, sólo quiero verlos perder." Alan añadió que su jugador favorito es Lamine Yamal, debido a su juventud y prometedora carrera.

Ethan Campbell, originario del norte de Irlanda, dijo a EFE en el bar The Pear Tree en la capital escocesa que también Lamine Yamal es su jugador favorito y que esperaba que España se alzara con la victoria, como así sucedió.

Laura Anderson, de Edimburgo, ofreció una opinión contundente: "Tengo una rica herencia española. Creo que todos en Escocia preferirían apoyar a España antes que a Inglaterra. Si España gana, vamos a celebrar hasta las cinco de la mañana, con 'baby Guinness' y más tatuajes en nuestras caras".

Otro escocés, identificado como Kieran, explicó que estaba a favor de España por su estilo de juego: "España tiene grandes jugadores", y explicó: "Es una regla en Escocia que no apoyas a Inglaterra y viceversa".

La emoción y las expectativas se vivieron al máximo en los bares de Escocia, con la mayoría de los aficionados locales apoyando a España en la final de la Eurocopa que finalizó con una victoria de España por 2-1. La celebración en Edimburgo y toda Escocia promete ser larga. EFE

