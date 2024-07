Cuerpo dice que se crecerá este año 2,4% y un 2,2% en 2025, y se crearán más de un millón de empleos

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que próximamente habrá una "intensa" creación de empleo y prevé que entre 2024 y 2025 se creen más de un millón de empleos, y añade que España estará por encima de los 22 millones de ocupados. "La previsión de crecimiento de 2024 crecerá hasta el 2,4%, cuatro décimas más; y el de 2025 lo actualizaremos hasta el 2,2%, tres décimas más. Esto irá de la mano de una intensa creación de empleo", ha afirmado este domingo en una entrevista con 'El País', recogida por Europa Press. En este sentido, el ministro señala que las exportaciones y la inversión han marcado que las buenas previsiones hayan aumentado, lo que permite ir completando el "puzle para un crecimiento más equilibrado", a su vez asegura que también se debe a la llegada de los fondos europeos. "Teníamos claro que los fondos iban a suponer un elemento transformador. Solo por el efecto directo de los 70.000 millones en transferencias acaba reflejándose, aunque con retardo, en la contabilidad nacional", ha comentado. Sin embargo, apunta que es un elemento común entre los países europeos que los ciudadanos no perciban la mejora de la economía, aunque añade que la renta real media de los hogares españoles "ha subido por encima del nivel precovid". "Eso es una señal muy positiva. Se está recuperando el poder adquisitivo pese al shock inflacionario", manifiesta. Otra de las razones del crecimiento económico que esgrime el ministro es la llegada de trabajadores inmigrantes. Al respecto, precisa que el año pasado en torno a la mitad de los empleos fueron cubiertos por personas no residentes. "Tenemos que ser conscientes de que el crecimiento en términos intensivos tiene que ser compatible con una mejora progresiva no solo de la masa salarial global, sino del salario de cada uno de los trabajadores. Hay mucha más gente trabajando y esto desde luego es una red de seguridad", ha afirmado. Por último, asevera que hay "mucho" desconocimiento respecto a la aportación de la inmigración al crecimiento y a la sociedad española, y agrega que la contribución neta de los trabajadores extranjeros en términos de Seguridad Social es "muy positiva". "Tenemos la suerte de contar con una inmigración que viene de un continente fácilmente asimilable. Y eso está suponiendo un factor de crecimiento claro y una ventaja comparativa para España respecto a otros países. Tenemos que ayudarles con formación, incluso antes de esa llegada", ha concluido.

