Previa del España - Inglaterra

La selección española de fútbol tratará este domingo (21.00 horas/La 1) de conquistar por cuarta vez en su historia la Eurocopa derrotando en el Estadio Olímpico de Berlín a Inglaterra, otro rival de máximo nivel que no ha terminado de sobresalir en el evento y que se encuentra de nuevo ante la oportunidad de romper una maldición de casi tres décadas de existencia. Todo empezó en la capital alemana para la 'Roja' hace casi un mes y todo acabará, para bien o para mal, en el mismo escenario donde avisó de sus intenciones en el torneo que se ha disputado en Alemania. Entonces, sin firmar un partido del todo redondo, goleó 3-0 a Croacia e hizo sonar para la afición 'Mi gran noche', el popular tema de Raphael elegido por los organizadores para celebrar sus victorias. Y este no ha cesado de sonar en sus siguientes cinco encuentros, todos ellos saldados con triunfo, los dos últimos de mucho mérito y calado al batir a la anfitriona y a la poderosa Francia en cuartos y semifinales respectivamente. Una última gran noche pasa ahora por deshacerse de la selección inglesa, la cuarta campeona del mundo en su camino y cuyo recorrido no ha sido tan brillante. Los 'Tres Leones' se han vuelto a plantar en la final de la Eurocopa tres años después. Lo han hecho con más sombras que luces, con goles agónicos en octavos y en semifinales, penaltis en cuartos, y tras empezar perdiendo en todos sus cruces, pero su generación vuelve a optar a levantar un título, algo poco común para los denominados inventores del fútbol que tan sólo disputarán en Berlín la tercera final de su historia. Las dos anteriores tuvieron como escenario el mismo lugar, su casa de Wembley en Londres, donde saborearon la gloria mundial en 1966 con victoria un tanto polémica ante la República Federal Alemana (4-2) y ese tanto de Geoff Hurst en la prórroga que todo hace indicar que no entró. Los ingleses tuvieron que esperar 55 años para volver a pelear por un título, la de la última Eurocopa, donde jugaron siempre en el feudo londinense y donde cayeron por penaltis ante Italia. Ahora, España intentará que esta sequía se alargue por encima de las tres décadas y convertirse en la más laureada del Viejo Continente con cuatro trofeos. Una victoria no sólo podría culminar una EURO perfecta e histórica con pleno de victorias sino que aumentaría su dominio en Europa ya que también es la actual campeona de la Liga de Naciones de la UEFA. Ese triunfo de hace un año pareció cambiar el chip de un grupo que ha demostrado, pese a la inexperiencia de muchos de sus jugadores, tener la madurez suficiente para acompañar a su indudable calidad, cualidades que pasarán un último exigente test ante la Inglaterra de Gareth Southgate, criticado por el juego de su equipo, pero que, con un cuadro más asequible en teoría, ha sido capaz de volver a llevarle lejos y ser el único de los teóricos favoritos al inicio del torneo junto a Alemania y Francia en plantarse en la final. DUELO DE JUVENTUD El Olímpico de Berlín augura un duelo espectacular donde la juventud tendrá mucho que decir ya que ambos finalistas pueden presumir de tenerla en sus filas, con muchos veinteañeros dispuestos a librar una gran batalla. No los alcanza aún Lamine Yamal, la sensación del torneo y que pretende festejar del mejor modo posible su 17 cumpleaños del día previo a la final, y sí Nico Williams, que el viernes cumplió 22. Los dos 'puñales' del ataque de Luis de la Fuente serán claves en el intento de hacer daño a un rival que ha defendido mejor que ha atacado y que no se ha desprotegido demasiado en torno a Jordan Pickford, aunque también es cierto que España le exigirá mucho más que cualquiera de los rivales que ha tenido hasta ahora. Suiza fue la que más lo hizo y fue capaz de pisar mucho su área. Es probable que dada las condiciones de la 'Roja' que no se desproteja demasiado y ni deje demasiado espacio a las espaldas de Kyle Walker y Kieran Trippier. Estos tendrán la tarea de frenar a los jóvenes extremos españoles, con el ex del Atlético de Madrid, más ofensivo, teniendo que lidiar con un Yamal lanzado tras su gran gol ante Francia, y el jugador del City, sin ese nivel que ofrece en su club y en ocasiones casi tercer central, midiendo a Williams. Junto a ellos, de nuevo un Dani Olmo al alza y que viene de marcar en todos los cruces, lo que le hace ser aspirante al 'pichichi', y un Álvaro Morata que tendrá que pelear con dos centrales físicos y sobrios como John Stones y Marc Guéhi en busca de un gol que reivindique su figura. A partir de ahí, habrás más batallas como la que se vivirá por el control del balón. Inglaterra ha intentado en el torneo llevar la iniciativa también y no parece que vaya a renunciar a ello. Rodri Hernández, buen conocedor del fútbol inglés, y Fabián Ruiz tendrán tarea ante Declan Rice, Kobbie Mainoo y un Jude Bellingham, que ha dejado más trabajo que brillantez, aunque ya fue decisivo en octavos, y que espera cerrar un gran año, al igual que Dani Carvajal, Nacho Fernández y Joselu Mato, para presentar su favoritismo al Balón de Oro. El lateral madridista será una de las novedades en el once de Luis de la Fuente para este partido, al que retorna tras cumplir sanción frente a Francia y con la misión seguramente de frenar a un Phil Foden mucho más peligroso cuando aparece entre líneas. La otra vuelta se presume que será la de Robin Le Normand, también sancionado en semifinales, en detrimento de Nacho y para formar pareja con Aymeric Laporte en busca de desactivar a Harry Kane, también ansioso por acabar con su maldición y ganar por fin un título. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ESPAÑA: Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Williams; y Morata. INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Mainoo, Rice, Bellingham; Saka, Kane y Foden. --ÁRBITRO: François Letexier (FRA). --ESTADIO: Olímpico de Berlín. --HORA: 21.00/La 1.

Compartir nota: Guardar Nuevo