Yolanda Díaz reta a Feijóo a aprobar la reforma de la Ley de Extranjería si de verdad está "despojado" de Vox

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha retado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha facilitar la reforma de la Ley de Extranjería ahora que, "en teoría", está "despojado de Vox" tras la ruptura de esta formaciones de las coaliciones en gobiernos autonómicos. "Hechos, no palabras", ha enfatizado. En declaraciones a los medios de comunicación en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, ha criticado que los ejecutivos regionales que mantenían PP y Vox solo han servido para "censurar la creación artística", recortar derechos laborales y "atacar" los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBi y de las personas migrantes. Una vez que se ha consumado la salida de Vox de los gobiernos en comunidades autónomas, la también titular de Trabajo ha reclamado al PP que ahora tiene una "enorme oportunidad" de hacer algo por los derechos fundamentales en España, como propiciar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que la acogida de menores migrantes sea obligatoria en todas las autonomías. "Insto al señor Feijóo a que ahora, ya que está despojado en teoría de Vox, cumpla y aprueba el artículo 35 que, como saben, permite dar cobertura a más de 6.000 menores no acompañados que tenemos en nuestro país", ha agregado. Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado en la red social 'X' que Vox rompe cinco gobiernos autonómicos porque su espacio, por medio del Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, ha conseguido que el PP "cumpla la ley" con el reparto de menores migrantes. NO ROMPER EN AYUNTAMIENTOS ES "COBARDÍA" En este sentido, ha desgranado que las derechas "se fracturan" cuando consiguen "retratarlas y poner ante un espejo sus actitudes racistas y antidemocráticas". A su vez, la miembro de la coordinadora interina de Sumar, Elizabeth Duval, ha lanzado que PP y Vox comparten también 140 ejecutivos municipales y que la "dignidad democrática", pr parte de los populares, sería "romper todos los acuerdos con quien rompe gobiernos por negarse a acoger a 347 niños vulnerables". "Lo otro es complicidad y cobardía", ha zanjado..

