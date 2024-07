Se descubre la letal última comida de un cocodrilo del Antiguo Egipto

Tecnología de imágenes en 3D de última generación han permitido reconstruir la vida (y la probable muerte) de un cocodrilo de 2,2 metros de largo momificado por los antiguos egipcios. Los investigadores de la Universidad de Manchester, junto con las Universidades de Loughborough y Birmingham City, revelaron un pez recién comido todavía adherido a su anzuelo en el estómago de la bestia, lo que probablemente acabó con su vida. Utilizando un software especializado en combinación con rayos X y tomografía computarizada, los científicos pudieron extraer virtualmente el anzuelo de la momia y luego construir una réplica primero en plástico y luego fundida en su material original, bronce. La edad de la momia animal, conservada en el Museo y Galería de Arte de Birmingham y conocida por su número de acceso, 2005.335, podría ser de entre 2.000 y 3.000 años, cuando la práctica de momificar animales estaba en su apogeo. El estudio se publica en la revista Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage. El cocodrilo había tragado una cantidad considerable de pequeñas piedras conocidas como gastrolitos mientras estaba vivo para descomponer trozos de carne y regular su flotabilidad. La presencia de más gastrolitos en la parte superior del tracto digestivo, dicen los autores, indica un intento de descomponer la última comida del animal y demuestra que murió antes de que llegaran a su estómago. La integridad del esqueleto del pez también sugiere que fue tragado entero y que aún no había sido afectado por las duras enzimas digestivas presentes en la primera cámara del estómago del cocodrilo ni por la acción abrasiva de los gastrolitos. El aparente corto lapso de tiempo entre la ingestión del pez y la muerte del cocodrilo también sugiere, dicen los investigadores, que fue capturado deliberadamente en la naturaleza y procesado para la momificación como ofrenda al dios cocodrilo Sobek poco después. Los cocodrilos saludables se asociaban con la fertilidad y la agricultura abundante. Los egipcios también creían que uno podía protegerse del peligro vistiendo ropa hecha con la piel del animal. La autora principal, la Dra. Lidija Mcknight, investigadora asociada de la Universidad de Manchester, afirmó en un comunicado: "La momia de cocodrilo 2005.335 fue una oportunidad única para aplicar el análisis científico a la momia de un animal de gran tamaño. "Nuestro trabajo reveló una gran cantidad de información, tanto sobre la vida del cocodrilo como sobre el tratamiento post mortem de sus restos. "Las momias han sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación para los visitantes de museos de todas las edades. Nuestro trabajo ofrece una oportunidad única de conectar a los visitantes con la historia de este animal". Añadió: "Mientras que los estudios anteriores favorecían técnicas invasivas como el desenvolvimiento y la autopsia, la radiografía 3D proporciona la posibilidad de ver el interior sin dañar estos importantes y fascinantes artefactos. "Llevamos el proceso un paso más allá al replicar el gancho en su material original, el bronce. Los egipcios probablemente utilizaban un molde de arcilla endurecida en el que se habría vertido el metal fundido, fundido sobre una fuente de calor a base de carbón. "A pesar de que han transcurrido varios milenios entre la producción del antiguo anzuelo y la réplica moderna, el proceso de fundición sigue siendo notablemente similar."

