Rusia tilda de "falsas" las acusaciones sobre su papel en supuesto intento de asesinato del CEO de Rheinmetall

Las autoridades de Rusia han tildado de "falsas" las acusaciones contra Moscú por el supuesto intento de asesinato orquestado contra Armin Papperger, consejero delegado de Rheinmetall, multinacional de defensa germana clave para la fabricación, entre otros, de los cañones de los carros de combate Leopard que se suministran a Ucrania. "Es muy difícil para nosotros hacer comentarios sobre las informaciones en varios medios que no contienen argumentos serios y se fundamentan en fuentes anónimas", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha agregado que "todo esto es presentado con la forma de otra falsedad". "Estas informaciones no pueden ser tomadas en serio", ha recalcado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax, a raíz de las informaciones sobre la desarticulación de este presunto plan por parte de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos y Alemania. Por su parte, la ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, ha destacado la determinación de las fuerzas de seguridad a la hora de hacer frente a las amenazas de Rusia, si bien ha afirmado que el Gobierno "no hace comentarios sobre amenazas individuales", tras ser preguntada sobre este último caso. "Una cosa está muy clara: nos estamos tomando muy en serio el aumento significativo de la amenaza de agresión rusa", ha señalado en declaraciones concedidas a la agencia alemana de noticias DPA, tras las informaciones publicadas por la cadena de televisión estadounidense sobre este presunto plan de Rusia para asesinar a Papperger. Faeser se ha limitado a comentar que Berlín está actuando junto con sus socios internacionales y las autoridades de seguridad de los distintos países para proteger al país y frustrar los planes del presidente ruso, Vladimir Putin, al tiempo que ha sostenido que Moscú busca socavar el apoyo alemán a Ucrania. "No nos dejaremos intimidar", ha dicho, al tiempo que ha confirmado que la seguridad se ha reforzado de forma significativa durante los dos últimos años a causa del aumento de las amenazas por parte de Rusia. "Las amenazas van desde el espionaje, el sabotaje y los ciberataques hasta el terrorismo de Estado", ha detallado. En este sentido, ha recordado dos posibles actos de sabotaje que la contrainteligencia alemana impidió en abril, cuando fueron detenidos en Baviera dos hombres acusados de planear actividades de sabotaje, en particular contra el apoyo alemán a Ucrania en la guerra contra Rusia. "Nuestras autoridades de seguridad actuaron de forma muy coherente y evitaron posibles atentados explosivos en Alemania", ha subrayado. "Seguiremos haciendo todo lo posible para prevenir las amenazas rusas en Alemania", ha zanjado la ministra del Interior alemana.

