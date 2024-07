Pezeshkian nombra al ex negociador nuclear Mohamad Javad Zarif jefe de su equipo de transición presidencial

El presidente electo de Irán, Masud Pezeshkian, ha nombrado este viernes al exministro de Exteriores y antiguo jefe del equipo negociador iraní con la comunidad internacional Mohamad Javad Zarif como jefe de su equipo de transición tras su victoria en las elecciones presidenciales de la semana pasada. Zarif ha sido uno de los más destacados aliados del reformista Pezeshkian durante toda la campaña y ahora encabezará una comisión encargada de seleccionar a los candidatos de la nueva administración presidencial. La primera reunión de este organismo tendrá lugar este próximo sábado aunque no se esperan nombramientos. Hay que recordar que, antes de ser presidente, Pezeshkian tiene que completar los trámites para abandonar su cargo como diputado por Tabriz, y no los terminará hasta dentro de una semana y media, aproximadamente. De todas formas, Zarif ha aprovechado para desmentir que el también reformista ex presidente Mohamed Jatami haya efectuado maniobra de presión alguna para ser incluido entre las listas de candidatos. "Es una actitud que va radicalmente en contra de su magnánimo comportamiento", ha hecho saber Zarif en la rueda de prensa de este viernes recogida por la agencia semioficial de noticias iraní ISNA. "Solicito a todos los medios de comunicación, así como a los candidatos y a sus amigos y partidarios que dejen de difundir rumores y dar nombres, que no sólo no tienen fundamento, sino que también socavan la confianza del público en el proceso", ha pedido Zarif.

