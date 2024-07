María José Suárez, sonriente y decidida ante su inminente entrevista para desmentir a Álvaro Muñoz Escassi

María José Suárez se enfrenta a una de las entrevistas más duras de su vida. La modelo se sienta en el plató de ‘De Viernes’ para desmentir algunas de las palabras y acusaciones de su expareja, Álvaro Múñoz Escassi, de las que al parecer ella no tendría constancia ninguna. El equipo de Europa Press ha podido hablar con ella, quien ha optado por el silencio absoluto en la estación del AVE, a solo horas de su anunciada entrevista televisiva. Envuelta en medio de la polémica, ha evitado confirmar si sus abogados han enviado un requerimiento al jinete para que se retracte de sus declaraciones recientes. Visiblemente avergonzada por la presencia de los medios, María José declara con una sonrisa: "Me da tanta vergüenza que te pongas aquí con la cámara... No te voy a decir nada". Además, se ha negado a hacer comentarios sobre las recientes declaraciones de nuevas mujeres trans respecto a sus relaciones con Álvaro. Con la expectativa creciendo antes de su próxima entrevista, María José Suárez mantiene un perfil bajo mientras las especulaciones y la atención mediática continúan en aumento.

