La Asamblea General de la ONU pide a Rusia "retirarse urgentemente" de la planta nuclear de Zaporiyia

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este jueves una resolución en la que ha pedido a Rusia que "retirar urgentemente" a sus militares y "otro personal sin autorización" de la planta nuclear de Zaporiyia y que devuelva "inmediatamente" su control a las autoridades ucranianas para asegurar su seguridad. La resolución, que no es vinculante, ha sido aprobada con 99 votos a favor, nueve en contra y 60 abstenciones. También insta a Moscú a que "cese inmediatamente su agresión contra Ucrania y que retire de forma incondicional a todas sus tropas del territorio ucraniano en sus fronteras reconocidas internacionalmente". Por su parte, el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha informado de que la ciudad que alberga la central de Zaporiyia, Enerhodar, ha seguido sufriendo cortes temporales de electricidad, escasez de agua e incendios forestales. Esto se suma a una serie de ataques con drones que han alimentado "aún más las profundas preocupaciones sobre los peligros que enfrenta la central". Un ataque perpetrado la semana pasada dañó el transformador eléctrico en una subestación, lo que provocó un corte de energía que duró varias horas. Esta semana los bombardeos que tuvieron lugar cerca de la ciudad afectaron a una estación de bombeo de agua y a otra subestación eléctrica, dejando a los residentes sin agua corriente ni electricidad durante el día. La central estuvo conectada a sus líneas eléctricas externas y no se vio afectada por el ataque. Sin embargo, los trabajadores han escuchado explosiones y disparos a distintas distancias casi a diario durante la última semana. Y, de hecho, entonces ocho trabajadores resultaron heridos por un aparente ataque. "Estos últimos ataques no han tenido como objetivo directo la central nuclear, como en abril. Sin embargo, la actividad militar continua en la región sigue siendo un motivo de grave preocupación y es esencial proteger la central nuclear de Zaporiyia para garantizar la seguridad nuclear", ha declarado Grossi. La planta nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, fue ocupada por el Ejército ruso poco después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala en febrero de 2022. Posteriormente, la planta fue minada. Además, ha sido alcanzada repetidamente por bombardeos, lo que ha generado preocupación sobre un posible accidente nuclear. Tanto las autoridades rusas como las ucranianas se han acusado repetidamente de querer provocar un incidente.

