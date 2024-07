Jessica Bueno estalla tras los rumores de embarazo: "Me parece una falta de respeto. Este es mi cuerpo"

Siete meses después de iniciar su relación en la casa de 'Gran Hermano VIP', Jessica Bueno y Luitingo viven en una permanente luna de miel. Enamoradísimos e inseparables, la pareja está disfrutando de unas románticas vacaciones en la costa gaditana, como ambos han compartido en redes sociales con sus seguidores felices, revelando los planes para dos que han hecho en los últimos días y en los que, es innegable, derrochan felicidad. Un gran momento que se ha visto 'empañado' después de que numerosos usuarios hayan preguntado a la modelo si está de nuevo embarazada, dándolos alguno por hecho a tenor de la 'tripita' que luciría en algunas de las imágenes que ha colgado en Instagram en los últimos días. Jessica, que es madre de tres hijos -Fran (11) con Kiko Rivera, Jota Jr. (8) y Alejandro (3) con el exfutbolista Jota Peleteiro- no ha dudado en acabar con estos rumores y lanzar un aplaudido mensaje en un vídeo que ha compartido esta mañana en bañador, presumiendo de vientre plano y explicando el motivo por el que en ocasiones se le "hincha" la tripa. "No estoy estoy embarazada, que lo estoy leyendo en los comentarios en mis últimas fotos y me parece... Yo sinceramente no sería capaz de preguntar a una mujer si está embarazada, o de darlo por hecho porque hay muchas personas que lo han dado por hecho, si esa mujer no ha comunicado que está embarazada" ha comenzado, sin ocultar su enfado porque se haya especulado sobre su estado en los últimos días. "Puede haber mil historias detrás. Yo creo que es una falta de respeto simplemente porque veas un poco de tripa. Puede ser por constitución, puede ser porque haya comido de más, puede ser que ésté con el periodo... Me parece..." ha añadido, revelando que en su caso el hecho de no tener un abdomen plano tiene una explicación muy clara: "He sido madre tres veces, he tenido tres tripones así de grandes... Mi historia es que a causa de mis tres embarazos tengo diástatis abdominal". "Para los que no sepan lo que es, es que mi abdomen está separado, abierto, entonces está digamos abierto, flojo, y a lo largo del día, cuando voy comiendo se me va inflamando la tripa" ha explicado. Como asegura, "puede parecer algo estético pero no solo es estético, es de salud, y yo por circunstancias no me lo he tratado todavía". "Aparte tengo también una hernia umbilical y no puedo trabajar el abdomen como me gustaría. Y simplemente es eso, no estoy embarazada" ha dejado claro. "Nunca voy a volver a estar planísima a no ser que me opere de una forma estética que no lo voy a hacer por el momento porque tampoco me llega el complejo a tanto. Yo feliz con mi tripa. Es lo que hay despues de haber tenido 3 hijos, es lo que hay después de tener diástasis abdominal" ha zanjado. Lanzando un mensaje 'body positive' Jessica ha mostrado en el vídeo su "culo lleno de estrías" (así lo ha dicho ella aunque está espectacular) y su tripa - plana completamente- asegurando que "este es mi cuerpo. esta soy yo. a lo largo del día se inflamará... y encima estoy con el periodo o sea que todo favorece y ya está". "Tenemos que intentar querernos tal y como somos. Soy la primera que tengo un millón de complejos, no me gusta cuando tengo la tripa súper inflamada, ojalá estuviese planísima, pero ese es mi cuerpo. Cuando quiera, cuando me apetezca, cuando verdaderamente sea un complejo haré muchísimo más deporte, me cuidaré más de lo que me cuido y estaré mejor, pero mi cuerpo es mío, no es vuestro. Así que no deis por hecho que estoy embarazada" ha zanjado.

