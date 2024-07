Jedet, uno de los rostros más conocidos del colectivo trans, sale en defensa de Escassi

Jedet, uno de los rostros más conocidos del colectivo y una de las mujeres transexuales que más ha hecho por visibilizar y normalizar su género, no ha dudado en pronunciarse sobre las comentadísimas declaraciones de Álvaro Muñoz Escassi en '¡De Viernes!' reconociendo su 'deslealtad' a María José Suárez con una transexual colombiana llamada Valeri y confesando que no es la primera vez que mantiene relaciones sexuales con una mujer trans. Aunque asegura que no conoce a fondo esta historia de infidelidad y extorsión protagonizada por el jinete, la artista ha salido en su defensa, afirmando que "me parece genial que la gente no oculte el estar con una mujer trans porque al final son mujeres igual también. O sea, no hay nada de malo en ello". "Que se normalice, ¿no? No hay que hablar un debate si es una mujer o una mujer trans. Es una mujer y no hay debate" ha sentenciado. "Ya debería estar normalizado hace tiempo" añade. Por eso, aplaude el gesto de Escassi, porque "pienso que cualquier hombre hetero que esté en el ojo público o en el arte y nos normalice ayuda, porque al final son los que tienen el poder a día de hoy, los hombres, por desgracia, ¿no?".

