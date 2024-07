El ministro de Exteriores de Hungría no apoyará que la OTAN se convierta en un bloque "anti-China"

El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha afirmado este jueves que su país apoyará la cooperación de la OTAN con países en el Indo-Pacífico, siempre y cuando el objetivo de la Alianza Atlántica no sea convertirse en un bloque "anti-China". "Debemos recordar qué significa el acrónimo OTAN, al menos sus dos últimas letras (Atlántico Norte), y qué pretendían sus fundadores. Cuando la OTAN se centra en la cooperación en las regiones del Indo-Pacífico, es bueno, pero solo mientras no sea una organización dirigida contra alguien", ha declarado. Tras hacer esta explicación, Szijjarto ha subrayado que no apoyarán "a nadie que impulse las relaciones de la OTAN en el Indo-Pacífico en la dirección de convertir a la Alianza en un bloque anti-China". "Sería una gran tragedia", ha expresado, según declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública húngara, MTV. En este sentido, ha considerado que no se trata de "amigos absolutos", pero no tienen "involucrarse en una organización" contra un frente común. Asimismo, ha mencionado que se trata de una alianza de defensa, por lo que esto tiene que tenerse en cuenta a la hora de construir relaciones exteriores, sin convertirse en una asociación de ataque. La OTAN, en su declaración conjunta, dedicó un espacio amplio para arremeter no solo contra China, sino también contra Bielorrusia, Corea del Norte e Irán. Después de que el presidente Joe Biden acusara a China de apoyar la industria armamentística de Rusia, la Alianza afirmó que la "relación estratégica" entre Moscú y Pekín ponía en riesgo "el orden internacional basado en normas".

