BNY Mellon gana 1.048 millones de euros en el segundo trimestre, un 10,3% más

El banco estadounidense Bank of New York Mellon (BNY Mellon) cerró el segundo trimestre con un beneficio neto atribuido de 1.143 millones de dólares (1.048 millones de euros), lo que supone un aumento del 10,3% en comparación con el resultado contabilizado por la entidad bancaria más antigua de Estados Unidos en el mismo periodo del año previo. Los ingresos entre abril y junio sumaron 4.597 millones de dólares (4.216 millones de euros), cifra que supone un avance anual del 2,1%. La facturación por comisiones e inversiones creció un 4,8%, hasta los 3.567 millones de dólares (3.272 millones de euros), mientras que los ingresos por intereses netos alcanzaron los 1.030 millones de dólares (944,8 millones de euros), un 6,4% menos. Del lado de los gastos, aquellos no relacionados con los intereses, como los de personal, profesionales o de equipamientos, fueron de 3.070 millones de dólares (2.816 millones de euros), un 1,3% menos. Al mismo tiempo, no se provisionaron fondos para hacer frente a pérdidas en la cartera de créditos frente a los 5 millones de dólares (4,6 millones de euros) destinados a tal fin en el ejercicio previo. La ratio estandarizada de capital CET1, que mide los activos de mayor calidad, se situó al cierre del trimestre en el 11,4%, seis décimas más que en el trimestre inmediatamente anterior y cuatro más que doce meses atrás. El valor de los activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés) ascendió a 2,05 billones de dólares (1,88 billones de euros), un 7,3% más. En el acumulado de los primeros seis meses de 2024, BNY Mellon obtuvo un beneficio de 2.096 millones de dólares (1.923 millones de euros), esto es un incremento del 7,7%. Asimismo, se anotó una cifra de negocio de 9.124 millones de dólares (8.369 millones de euros), un 2,3% más. "BNY obtuvo otro trimestre de mejores resultados financieros, con un apalancamiento operativo positivo gracias al sólido crecimiento de las comisiones y a la continua disciplina de gastos", ha declarado el presidente y consejero delegado del banco, Robin Vince. "A mitad de año, estamos satisfechos con los progresos realizados, pero estamos centrados en gestionar mejor nuestra empresa y en el duro trabajo que nos espera", ha añadido el directivo, que también ha recordado que, a partir de este trimestre, el dividendo por acción se incrementará un 12%.

