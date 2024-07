Archivada la denuncia de Silvia Bronchalo a Rodolfo Sancho por violencia de género

Mientras Daniel Sancho, que acaba de celebrar su 30 cumpleaños en la prisión de Koh Samui, continúa a la espera de conocer su sentencia por el presunto asesinato premeditado y decuartizamiento de Edwin Arrieta -algo que el juez hará público el próximo 29 de agosto-, delitos por los que podría ser condenado a pena de muerte, sus padres Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se convierten en noticia. Y es que tal y como ha informado el bufete de abogados de Marcos García Montes a través de un comunicado, la jueza ha archivado la denuncia por violencia de género que la madre de Daniel interpuso contra el actor el pasado mes de febrero acusándolo de "insultarla y vejarla" en varios mensajes en los que la tachaba de "pirada" o "incapaz". Algo que Rodolfo negó rotundamente: "Flaco favor le hace este tipo de denuncias a las personas que de verdad sufren violencia de género. Estoy muy enfadado" estallaba el protagonista de 'El ministerio del Tiempo' cuando acudió a declarar a los Juzgados de Alcobendas Y la Justicia le ha dado la razón, puesto que la jueza encargada del caso no ha visto ningún indicio que demuestre los malos tratos que denunció Silvia, por lo que alegando que no hay un hecho delictivo sino tensión entre ambas partes, ha decidido archivar la demanda. " El archivo de la denuncia se justifica, también, con otras afirmaciones que no dejar lugar a dudas, como que "no ha quedado acreditado que el Sr. Sancho utilice expresiones injuriosas o vejatorios del denunciante en ninguno de los mensajes aportados...", destacando además que la denunciante no ha precisado cuándo se produjeron las supuestas vejaciones ni aportar el contenido completo de los mensajes que Rodolfo le habría enviado. Para la jueza la manera de expresarse del intérprete se justifica por el "contexto de máxima tensión" que tanto Silvia como él estaban atravesando tras la detención de su hijo Daniel por el presunto asesinato del cirujano colombiano, motivo por el que el tono de sus conversaciones estaría "marcado por el estrés y la angustia sin que se pueda concretar el contenido de la conversación, sino solo lo relativo a unas posibles amenazas sobre sus propias vidas (obviamente por terceros)".

Compartir nota: Guardar Nuevo