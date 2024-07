Samsung entregará una edición especial del Galaxy Z Flip6, con IA, a casi 17.000 atletas de Paris 2024

Samsung Electronics, socio olímpico y paralímpico mundial desde Nagano'98 y Turín 2006, entregará la Edición Olímpica de su teléfono inteligente Galaxy Z Flip6, dotado de la última tecnología de la marca en Inteligencia Artificial (IA), a casi 17.000 atletas que disputarán este verano los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Paris 2024. La nueva Edición Olímpica para Paris 2024 es la primera de la historia que incorpora Galaxy AI. Diseñada para mejorar la experiencia de los atletas durante los Juegos desde el momento en que llegan a París, es la primera vez que el producto más reciente de Samsung se pone a disposición de los atletas antes de su lanzamiento oficial al mercado. Galaxy Z Flip6, que se entregará a los deportistas olímpicos my paralímpicos a partir del 18 de julio, también será el centro de atención en los Juegos Olímpicos como la primera Edición Olímpica que desempeñará un papel destacado en el podio. Esta edición del nuevo Galaxy Z Flip6 llega en un llamativo color amarillo adornado con los anillos olímpicos y paralímpicos en dorado del logo Agitos. Para personalizar el teléfono, Samsung se ha asociado con la marca de lujo parisina Berluti, que también ha diseñado los trajes oficiales del equipo de Francia para la ceremonia de apertura para crear una exclusiva funda Flipsuit que acompañará a cada dispositivo. Fabricada en cuero de Venecia, cada funda Flipsuit tiene una capa de pátina única con una mezcla de colores inspirada en los anillos olímpicos. "Samsung ha superado los límites de la tecnología móvil en apoyo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y sus atletas durante casi tres décadas. Estamos emocionados de ver cómo nuestra tecnología abre la experiencia de los atletas durante los Juegos como nunca, desde la creación de conexiones significativas, hasta compartir y capturar recuerdos para toda la vida durante su estancia en París y en el futuro", dijo Stephanie Choi, vicepresidenta ejecutiva y directora de Marketing de Mobile eXperience Business en Samsung Electronics. Samsung ha proporcionado su última incorporación a la gama Galaxy a los atletas de Paris 2024 antes de su lanzamiento oficial al mercado debido al papel crucial que desempeña la tecnología Galaxy AI en la aceleración de una nueva era de comunicación, productividad y creatividad en un smartphone. INNOVACIONES COMO TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA La Edición Olímpica de Galaxy Z Flip6 incluye una serie de innovaciones útiles para ayudar a los atletas a descubrir nuevas experiencias a lo largo de las competiciones como la 'Live Translation', que traduce las llamadas telefónicas directamente en el dispositivo en tiempo real a 16 idiomas diferentes. También ejerce de intérprete traduciendo instantáneamente las conversaciones, lo que permite a los deportistas conversar con otros deportistas y voluntarios sin dejar de hablar cara a cara gracias a la doble pantalla exclusiva del teléfono. La función de Redactor ayuda a escribir mensajes de correo electrónico y publicaciones en redes sociales en las aplicaciones mediante simples palabras clave, y la Instant Slow-mo permite a los atletas grabar, compartir y analizar sus actuaciones a cámara lenta, lo que les facilita el perfeccionamiento de su técnica. El asistente de foto permite a los deportistas conseguir siempre la toma perfecta, redimensionando, reposicionando o incluso eliminando objetos no deseados dentro de las fotos. Para facilitar a los atletas el uso del teléfono durante su estancia en París y en otros lugares, cada Edición Olímpica del Galaxy Z Flip6 vendrá con una eSIM de 100 gigas de datos 5G en colaboración con Orange, y dos años de garantía global de Samsung. Además, para mantenerse al tanto de los últimos horarios de las competiciones y viajar por las sedes olímpicas con facilidad se precargarán varias aplicaciones oficiales del Comité Olímpico Internacional (COI), como Athlete 365, Olympic Shop, Paris 2024, Transport Accred App y la línea directa del COI. A través de Samsung Wallet, también vendrá precargada con un pase en la aplicación para bebidas gratuitas en máquinas expendedoras situadas en toda la Villa Olímpica y Paralímpica, en colaboración con el socio mundial The Coca-Cola Company, y una tarjeta de acceso ilimitado y gratuito al transporte público, en colaboración con Île-de-France Mobilités (IDFM), para que puedan disfrutar recorriendo la ciudad de París y sus alrededores. PINS DIGITALES Para ofrecer diversión y personalidad a la experiencia de los atletas, cada Edición Olímpica del Galaxy Z Flip6 incluirá un conjunto de aplicaciones interactivas con la temática de Paris 2024. Entre ellas, PinQuest y Galaxy Experience para coleccionar e intercambiar pins reales y digitales durante los Juegos; Olympic Go, el juego olímpico oficial; y Galaxy Skateboard, un nuevo juego protagonizado por los Phryges, las mascotas de Paris 2024. Subir a lo más alto del podio olímpico y paralímpico durante la ceremonia de entrega de medallas y hacer realidad el sueño de toda una vida es uno de los momentos más emotivos y memorables que puede vivir un atleta. Tradicionalmente fotografiados sólo por los medios acreditados, porque a los atletas se les ha prohibido llevar objetos personales, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Samsung proporcionará el Galaxy Z Flip6 Olympic Edition para su uso y hacerse una autofoto en el podio de Paris 2024. La tecnología personalizada de Samsung trazará y clasificará los selfies de los atletas por deporte y los subirá a Athlete365 en tiempo real, lo que permitirá a los atletas guardar y compartir sus momentos más especiales con familiares y aficionados.

