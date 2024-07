MSF denuncia que una embarcación libia "puso en peligro" el rescate de 87 migrantes en el Mediterráneo

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este miércoles que la milicia armada Aparato de Apoyo a la Estabilidad (SSA) de Libia ha "puesto en peligro" el rescate de 87 personas migrantes en una operación realizada por miembros de la organización que estaban a bordo del barco 'Geo Barents' en el Mediterráneo central. "Esta mañana, mientras los equipos de MSF (...) realizaban el salvamento de una balsa neumática en aguas internacionales que no reunía condiciones para navegar, una embarcación del Aparato de Apoyo a la Estabilidad de Libia se aproximó estrechamente poniendo en peligro la seguridad de todos", reza un comunicado. MSF ha indicado que, cuando llegó la embarcación libia, la mayoría de supervivientes que viajaban a bordo saltaron al agua y, después, relataron a los equipos de emergencias que "preferían morir en el mar antes que ser arrastrados de vuelta al lugar del que huían". La ONG, que ha indicado que logró rescatarles con apoyo aéreo de 'Sea Watch', ha indicado que entre los supervivientes hay niños y bebés y ha condenado "enérgicamente estas maniobras imprudentes que han puesto en riesgo la vida de las personas rescatadas". Posteriormente, la ONG SOS Méditerranée ha informado del rescate de 261 personas, incluidas trece mujeres, once niños y 41 menores no acompañados, en varias embarcaciones localizadas en el mar y que se encontraban abarrotadas de personas, si bien una de ellas estaba "a punto de volcar" puesto que estaba entrando agua. Los trabajadores han encontrado a decenas de estas personas "débiles y deshidratados después de haber pasado tres días en el mar" y muchos de ellos presentaban quemaduras de combustible", tal y como ha indicado la ONG a través de su perfil en la red social X.

Compartir nota: Guardar Nuevo