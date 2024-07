La modelo Desiré Cordero desvela qué le parece que Elena Tablada se presente a Miss Universo

Hace unos días conocíamos la sorprendente noticia. A sus 43 años, y con 1,62 cm de estatura, Elena Tablada podría representar a Cuba -país originario de sus padres- en el próximo certamen de Miss Universo. Por el momento, es ya una de las 100 modelos preseleccionadas que han superado la primera fase a la que se presentaron más de 1000 candidatas y será en septiembre cuando se celebre la final y descubramos si la ex de David Bisbal luchará en noviembre por alzarse con el título de la mujer más guapa del universo. Y aunque la propia Elena ha confesado que es consciente de que está fuera de los "cánones" de estos concursos de belleza y ha bromeado con que le sobran 20 años y le faltan 20 centímetros, está muy ilusionada con la posibilidad de convertirse en Miss Cuba. Algo que algunos están convencidos de que no logrará, asegurando que su selección como candidata ha sido solo una estrategia por parte del país para promocionar el regreso de Cuba al certamen de Miss Universo 57 años después de su última participación. Pero, ¿qué opinan las modelos profesionales del hecho de que Elena se presente al certamen? La primera en pronunciarse ha sido Desiré Cordero, una de las maniquíes españolas más conocidas a nivel internacional. Y como confiesa, "me parece una mujer espectacular". "Tiene una cara, tiene un cuerpo, y es verdad que ahora como hay mujeres que pueden presentarte a los certámenes con cualquier edad, que lo disfrute, que lo haga" le anima, a favor de 'democratizar' este tipo de concursos de belleza. "Cada uno puede hablar lo que quiera, pero es ella la que tiene que tener claro si quiere presentarse o no, y lo demás, tiene que dar igual" sentencia, convencida de que puede tener posibilidades en Miss Universo porque es "un bellezón de tía. Súper inteligente, guapísima, y ya te digo, yo creo que sí. Yo la apoyo". La sevillana también se ha pronunciado sobre el convulso momento que atraviesa Álvaro Muñoz Escassi tras su ruptura con María José Suárez -con la que Desiré tiene una amistad- por una infidelidad con una mujer transexual. Y tiene claro que ella no le daría una cita al jinete: "Obviamente me gustan guapos no te voy a mentir, pero no es mi prototipo. Yo ya con que me de lo que yo necesite, tranquilidad. Y sea mi amigo, mi cómplice, con eso da igual ya el físico" confiesa. Luchando por conseguir su sueño de convertirse en presentadora de televisión, la modelo andaluza también ha tenido unas palabras para Mario Casas, con el que mantuvo un breve pero apasionado romance en el verano de 2021, y al que asegura que no le importaría entrevistar. "¿Por qué no? Por supuesto. Al final ha formado parte de mi vida, me llevo bien con él y no hay ningún problema" asegura.

Compartir nota: Guardar Nuevo