La España de De la Fuente, del batacazo ante Escocia a emular a la Brasil del 70

La selección española de fútbol jugará este domingo la final de la Eurocopa 2024 tras imponerse en semifinales a Francia (2-1) con los goles de Lamine Yamal y Dani Olmo, reafirmándose en el nuevo estilo impuesto por Luis de la Fuente, que en su etapa como seleccionador nacional tan solo ha caído derrotado en partido oficial ante Escocia en una ocasión. Casi dos años han pasado desde que Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), eligiera a De la Fuente como sucesor de Luis Enrique Martínez al frente de la selección masculina. Un decisión que ahora pocos se atreven a poner en entredicho, pero que en su momento generó gran debate por su falta de experiencia en el fútbol de clubes. Un debate que tuvo su momento más álgido en marzo de 2023 tras una dolorosa derrota en la fase de clasificación ante Escocia (2-0). Era el primer parón de selecciones y De la Fuente no arrancaba de la mejor manera. Además, la siguiente prueba para la selección iba a ser mucho más exigente, una 'Final Four' de la Liga de Naciones que tenía tintes de plebiscito para el técnico riojano. Ahí, en tierras neerlandesas, España dio la cara y empezó a vislumbrar lo que esta nueva generación de jugadores podía llegar a lograr. La 'Roja', con parte de la columna vertebral del equipo que el domingo jugará la final de la Eurocopa ante Inglaterra, superó primero a Italia y, posteriormente, a Croacia en los penaltis para levantar un título 11 años después. Así, De la Fuente superaba con nota su primer gran examen en el banquillo español con un grupo de jugadores en el que aun no habían hecho su aparición Marc Cucurella, Nico Williams o Lamine Yamal. Pese a ello, la reconstrucción estaba en camino. Esa España ya había dejado atrás la dura eliminación mundialista ante Marruecos, y su juego comenzaba a mutar a uno mucho más vertical y camaleónico. Un cambio que se hizo patente en el siguiente parón de selecciones, era septiembre de 2023 y, por primera vez, De la Fuente convocaba a Yamal. El resultado de esos dos partidos ante Georgia y Chipre fue inmejorable, goleadas por 1-7 y 6-0, respectivamente, con récord de precocidad de debut y goleador incluido del joven talento azulgrana. Dos victorias que allanaban el camino de la selección a la Eurocopa en la fase de clasificación y que serían la tercera y la cuarta de ocho triunfos consecutivos. Tras estas llegaría la venganza ante Escocia en Sevilla (2-0) con goles de Morata y Sancet. Un triunfo clave para colocarse por primera vez en la fase de clasificación líder de su grupo. Después, las victorias ante Noruega, Chipre y Georgia cerrarían la casi inmaculada fase de clasificación de la EURO para España, en la que la peor noticia fue la lesión de Gavi. España estaba sembrando su nueva identidad y creando un equipo con el que aspirar a volver a ser campeones de torneos importantes. Y para medir el nivel en el que la selección se encontraba, en el último parón de selecciones previo a la Eurocopa, la 'Roja' se enfrentaría en dos amistosos a rivales de primer nivel como Colombia y Brasil. Ahí, llegaría la segunda y última derrota hasta el momento de la España de Luis de la Fuente. Llegaría de manos colombianas (0-1) en tierras británicas, en un partido en el que el técnico riojano apostó por una 'Unidad B'. La reacción española no se haría esperar y, cuatro días después, esta vez ante el público español, en el Santiago Bernabéu y ante Brasil. Allí, España pasó por encima por momentos de la pentacampeona del mundo con un fútbol directo, desequilibrante y con el once que apunta a ser el de la final frente a Inglaterra. Ese día, Lamine Yamal puso en pie al Bernabéu y Dani Olmo demostró que estaba más que preparado para ser el '10' de la selección. Sin embargo, un gol en los instantes finales de Endrick hizo que la fiesta no fuera completa. A pesar de ello, el mensaje que la selección lanzó al mundo futbolístico estaba claro, España estaba preparada para competir por todo. UNA EUROCOPA RÉCORD CON EL BRASIL DEL 70 EN EL HORIZONTE Así lo ha demostrado en tierras alemanas, donde España está cuajando la mejor Eurocopa realizada por un equipo en la historia de la competición. Hasta ahora, ninguna selección había logrado ganar seis partidos de manera consecutiva en una EURO, algo que ha conseguido España. Los de De la Fuente han logrado a vencer a Croacia (3-0), Italia (1-0) y Albania (0-1) en fase de grupos, y Georgia (4-1), Alemania (2-1) y Francia (2-1) en cruces. Un hito que puede ser aun más grande en caso de lograr la victoria en la final ante Inglaterra. Si ocurriera, España se convertiría en la primera selección que logra el pleno de victorias en una Eurocopa o Mundial desde la Brasil del 70 --disputándose al menos seis partidos en el torneo--. En esa ocasión, el histórico equipo formado por Pelé, Jairzinho, Gérson, Tostao y Rivelino consiguió un seis de seis en el Mundial celebrado en México. Además, si España consigue superar a Inglaterra en la final del próximo domingo en el Olímpico de Berlín, habría conseguido ganar a todos los campeones del mundo que participaban en el torneo, un hecho sin precedentes en la historia de las Eurocopas. Todo ello, en la que es la mejor racha de victorias consecutivas de la selección española (12) desde 2012 cuando, desde el España-Honduras del Mundial al España-Italia de la Eurocopa 2012, encadenó 14.

