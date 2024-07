Hamás acusa a Israel de "procrastinación" para evitar avances en las negociaciones sobre un alto el fuego

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este jueves al Gobierno de Israel de "procrastinación" en las conversaciones sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza con el objetivo de impedir avances en las conversaciones en marcha. "La ocupación mantiene su política de procrastinación para ganar tiempo con el objetivo de frustrar esta ronda de negociaciones, como ha hecho con las rondas previas", ha dicho el grupo, según ha informado el diario palestino 'Filastin', vinculado a Hamás. "No hemos sido aún informados por los hermanos mediadores --Qatar y Egipto-- sobre nada nuevo relativo a las negociaciones sobre un alto el fuego y un intercambio de prisioneros", ha afirmado, antes de agregar que la postura de Israel "no engaña al pueblo ni a la resistencia". Husam Badran, alto cargo del brazo político de Hamás, afirmó el miércoles que Israel "no es serio" sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, si bien reconoció que "es muy pronto para hablar de optimismo o pesimismo" sobre las negociaciones en torno a la última propuesta desvelada por el presidente estadounidense, Joe Biden. El Ejército de Israel desencadenó una cruenta ofensiva contra la Franja tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás y otras facciones palestinas, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades de Gaza han denunciado más de 38.300 muertos, a los que se suman más de 560 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este en operaciones por parte de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos.

