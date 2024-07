Gamarra ve "irresponsable" a Vox porque romper los pactos con el PP por acoger "entre 10 y 30 menores" suena a "excusa"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que Vox está actuando de forma "irresponsable" por plantear el "órdago" de romper los pactos autonómicos por el hecho de que las comunidades vayan a acoger "entre 10 y 30 menores no acompañados" cada una. A su entender, se trata de un paso "absolutamente desproporcionado" que suena a "excusa" y a "coartada". "Por tanto, creo que Vox está siendo absolutamente irresponsable sólo por plantear un órdago de estas características cuando lo que creo que quiere romper por otras circunstancias. Serán ellos los que tengan que dar explicaciones a sus votantes y a los ciudadanos", ha asegurado Gamarra en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press. Gamarra ha criticado que se pretenda "romper cuando se aplica el principio de solidaridad entre comunidades autónomas cuando el problema no es éste" sino "no atajar la inmigración irregular por parte del Gobierno de España". "Creo que es absolutamente desproporcionado y más suena a una excusa y a una coartada que a otra cosa", ha enfatizado. La 'número dos' del PP ha insistido en que "nadie se puede creer" que Vox vaya a dar este paso por los menores migrantes cuando en las cinco comunidades autónomas en las que tienen pactos se han estado dando acogida a menores no acompañados, aplicando el principio de solidaridad. "Creo que evidentemente ésta no puede ser la causa. Tendrán que dar las explicaciones oportunas", ha señalado. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))

